Про це Суспільному повідомили у міністерстві оборони Молдови.

Що відомо про дрон, який загрожував літаку Зеленського?

Молдавське відомство встановило, що БпЛА, через який затримали виліт літака Зеленського, був дроном типу Shahed.

Там заявили, що військові постійно відстежували безпілотник. Він також заходив у повітряний простір Румунії.

Через загрозу для цивільної авіації о 16:30 Молдова тимчасово обмежила польоти в центральній частині країни. Після того, як президентський літак залишив молдовський повітряний простір, обмеження скасували.

За даними джерела "Суспільного" в Офісі президента, літак Зеленського не перебував у повітрі одночасно з російським дроном. Президентський борт залишався на землі, поки українська сторона стежила за рухом безпілотників і чекала, коли вони зникнуть із радарів.

Один із "Шахедів" перетнув українсько-молдовський кордон близько 16:20, після чого залетів до Румунії приблизно на 70 кілометрів.

Близько 17:04 дрон повернувся до Молдови, а о 17:15 зник із радарів. За попередніми даними, він упав.

Літак Зеленського вилетів із Молдови приблизно о 17:30. В Офісі президента наголосили, що на той момент відстежуваного російського безпілотника в повітрі вже не було.

Раніше прем'єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стере заявляв, що літак Зеленського нібито ледь не був атакований дроном.

У Молдові цю інформацію не підтвердили.

10 вересня молдовська влада повідомила, що дрон упав і вибухнув приблизно за 160 кілометрів від аеропорту Кишинева.