В Харьковской области российский дрон сбросил снаряд на авто ГСЧС: видео последствий атаки

В Харьковской области работники ГСЧС попали под атаку российского дрона. Спасатели показали видео с последствиями террора оккупантов.

Отмечается, что вражеский дрон сбросил прямо на авто боеприпас. К счастью, обошлось без жертв.

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Атака на спасателей

Как рассказали в ГСЧС, 8 марта чрезвычайники города Волчанск, что в Харьковской области возвращались с ликвидации пожара, который вызвал вражеский обстрел. В этот момент россияне с беспилотника сбросили прямо на спецавто боеприпас.

Личный состав не пострадал, однако повреждения получила пожарная автоцистерна.

Страна-агрессор продолжает сознательно уничтожать тех, кто стоит на защите безопасности мирных людей,

– написали в ГСЧС.

Последствия российской атаки на бригаду ГСЧС: смотрите видео

Это не первая подобная атака