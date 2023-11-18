Дроны пролетели около 1000 километров: какова цель ночной атаки России на Украину

В ночь на субботу, 18 ноября, страна-агрессор Россия в очередной раз атаковала Украину ударными БПЛА. "Шахеды" были выпущены из Курского района и Приморско-Ахтарска и пролетели около тысячи километров.

Россияне прежде всего ищут уязвимые места в системе противовоздушной обороны. Об этом 24 Каналу рассказал военный обозреватель Денис Попович, добавив, вероятно именно поэтому украинские защитники долго не замечали дроны. Обстрел продолжался с 20:00 пятницы до 04:00 субботы.

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Комбинированные атаки – вопрос времени

По словам Поповича, может быть очень опасным, если оккупанты найдут чувствительные места в системе ПВО. Поскольку тогда захватчики могут провести широкомасштабную ракетную атаку.

По-моему, это вопрос времени. Мы уже слышали от официальных лиц, что россияне накопили более 800 ракет. А это близко к тому количеству, которое они потратили во время прошлогодних широкомасштабных бомбардировок,

– объяснил военный обозреватель.

Предположим, таким образом российские оккупанты постепенно готовятся к глобальным атакам.

Важно! По словам представителя ГУР МО Андрея Юсова, в настоящее время в запасах России около 870 высокоточных ракет оперативно-стратегического и стратегического уровня. Среди них, в частности:

40 крылатых ракет Х-101;

30 баллистических ракет "Искандер-М";

20 ракет "Калибр";

9 крылатых ракет Х-32;

4 "Кинжала".

Сможет ли украинская ПВО отражать все вражеские атаки

Последние месяцы украинские власти активно обсуждают с западными партнерами дополнительное снабжение систем ПВО для защиты украинского неба. И некоторые улучшения в этом вопросе есть.

На вооружении Украины есть советские системы дальнего и среднего радиуса действия, в частности: ЗРК С-300, С-125, Буки, "Оса", "ТОР", "Шилка" и ЗРК "Стрела". Также в защите неба принимают участие самолеты МиГ-29 и Су-27.

Кроме того, наши союзники передали тысячи систем малой дальности – ПЗРК Stinger, Gepard, Starstreak, Mistral, Aspide, Crotale, Skynex, Avenger и Stormer, комплексы среднего радиуса действия – Iris-T, NASAMS, HAWK, системы большого радиуса – Patriot и SAMP /T.

Может показаться, что у Украины достаточно систем ПВО, однако проблема заключается в дефиците ракет для использования этих комплексов. Важно также то, что нехватка зенитных ракет ощущается не только для западных систем, но и для советских, например, C-300.

Тем не менее украинские воины стали гораздо чаще сбивать враждебные цели. Даже иногда ПВО отрабатывает на 100%, что очень хорошо, поскольку ни одна система противовоздушной обороны не обеспечивает гарантированного сбивания всех воздушных объектов.

Учитывая эти показатели, можно считать, что есть высокая готовность к отражению воздушных атак. Однако покажет только практика, каким образом Россия будет действовать и насколько эффективны наши воздушные силы в этом вопросе,

– подчеркнул Денис Попович.

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