Был отвлекающий маневр, – в ОК "Юг" рассказали о ночной атаке "Шахедами"
Во время атаки в ночь на 19 августа враг использовал отвлекающий маневр, чтобы запутать украинскую Противовоздушную оборону. Россия вывела в Черное море ракетоноситель, но атаковала "Шахедами" с Севера.
Россия выпустила дроны из Курского направления
Об этом заявила руководительница объединенного прессцентра Сил обороны Юга Наталья Гуменюк в эфире телемарафона, информирует 24 Канал. По ее словам, ночь была неспокойной.
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Враг напряг ситуацию накануне на Юге, выведя ракетоноситель снаряженный 8 "Калибрами" на дежурство в море. По-видимому, это был отвлекающий манёвр. Потому что атака произошла позже на Северном направлении – враг запустил "Шахеды" с Курского направления,
– отметила Наталья Гуменюк.
Враг атаковал Хмельнитчину
Ночью российские захватчики атаковали территорию Украины ударными беспилотниками, запущенными из Курской области.
Взрывы звучали в Хмельницкой области около 03.40. Их подтвердил первый заместитель начальника ОВА Сергей Тюрин.
В Запорожской области тоже раздавались взрывы ночью. Пока о последствиях атаки не сообщали.
Перед этим в командовании Воздушных сил предупредили о вероятности нанесения российскими оккупантами ударов по областям на востоке страны с помощью баллистических ракет.