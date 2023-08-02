В частности, российские захватчики атаковали Одесскую область. В результате запуска ударных беспилотников в регионе возник пожар.
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Пограничники отработали по "Шахедам"
В ГПСУ отметили, что пограничники сбили 2 "Шахеда", которые ночью атаковали Украину. Российские оккупанты планировали ударить по портовой и промышленной инфраструктуре Подунавья.
По команде "к бою" огневые группы заняли позиции и ожидали подлета. В темноте цели обнаружить сложнее, но пограничникам удалось уничтожить два дрона,
– говорится в сообщении.
Смотрите видео, как украинские пограничники сбивали вражеские дроны
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Атака портов Одесской области 2 августа: коротко
- Глава Одесской ОВА опубликовал фото последствий атаки по Одесской области. По его словам, на объектах портовой и промышленной инфраструктуры региона возникли пожары. Кроме этого, один из элеваторов с украинским зерном получил повреждения.
- Спикер Украинской добровольческой армии "Юг" Сергей Братчук рассказал, что в Измаиле есть существенные разрушения инфраструктуры.
- В свою очередь, в Офисе генпрокурора сообщили, что значительные повреждения получила портовая инфраструктура на устье Дуная. Оккупанты разрушили здание Дунайского пароходства и морвокзал.
- На атаку в Одесскую область уже отреагировал президент Владимир Зеленский. Он призвал мир обратить внимание на очередной акт терроризма и предоставить нашему государству больше систем противовоздушной и противоракетной обороны.