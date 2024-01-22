Росіяни запустили декілька груп безпілотників по Україні

Вечером 22 января оккупанты запустили несколько групп ударных беспилотнков по Украине. В ряде регионов объявляли воздушную тревогу.

Оккупанты снова запустили ударные беспилотники по Украине. Однако угроза быстро прошла.

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оккупанты запустили несколько групп дронов

Почему российские "Шахеды" пролетают чуть ли не всю Украину

ПС заявили об отбое угрозы ударных беспилотников. Однако в Никопольском районе Днепропетровской области объявлена ​​тревога из-за угрозы артиллерийских обстрелов.Воздушные силы сообщили, что несколько групп ударных БПЛА появились на границе Херсонской и Николаевской областей. Они двигаются по северо-западному курсу.Воздушная тревога была объявлена в Херсонской и Николаевской областях.

Представитель Воздушных сил Юрий Игнат объясняет, что "Шахеды" летят по маршрутам, которые заранее подготовили российские операторы. Они закладывают их вручную в каждый дрон.

Оккупанты пытаются прокладывать путь "Шахедов" так, чтобы они летели между областями, над лесами, реками, ниже к земле, однако это рискованно для российских военных, ведь дрон-камикадзе буквально может попасть в дерево или какую-либо опору. Уже не раз были случаи, когда ударные БпЛА снимали с деревьев.

Игнат также отметил, что Украина – большая страна. А разозлить ПВО подальше от городов невозможно, ведь это главные цели врага и, прежде всего, безопасность людей.

Он также подчеркнул, что в целом средства поражения спроектированы таким образом, чтобы преодолевать системы противовоздушной обороны.

Враг намеренно выпускает много боеприпасов для того, чтобы перегрузить ПВО, и, как следствие, как можно больше воздушных средств попали в цель. Особенно этот эффект работает во время комбинированных массированных атак.