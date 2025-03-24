Россия ударила по Запорожью: что известно о последствиях вражеского удара

Россия продолжает атаковать мирные украинские города, которые никогда не представляли для нее угрозы. В частности, враг атаковал Запорожье.

Россия в очередной раз в ночь на 24 марта 2024 года ударила по Запорожью. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на секретаря Запорожского городского совета Регину Харченко.

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Повреждены дома

По словам Харченко, во время атаки были повреждены многоэтажки, частные дома, гаражное помещение.

Пострадала 54-летняя женщина. Медики оказали ей всю необходимую помощь на месте, – говорится в сообщении.

Она также выразила благодарность всем городским службам за то, что оперативно выехали к поврежденным объектам и начали выполнять свою работу.

Последствия удара по Запорожью / Фото ГСЧС

В Фастовском районе спасатели ликвидировали пожар частного дома и строительной площадки площадью 200 квадратных метров. Кроме того, поврежден торговый центр, новостройку, частный дом и хозяйственную постройку.

Также вечером 23 марта российские войска атаковали Киевскую область дронами-камикадзе, в регионе была объявлена воздушная тревога. В области работали силы ПВО, Киевская ОГА впоследствии сообщила о последствиях атаки.