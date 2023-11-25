Пробуют на слабость, – Ступак допустил цель ночной атаки россиян на Киев
В ночь на 25 ноября россияне масштабно атаковали столицу Украины дронами-камикадзе. Силам ПВО удалось уничтожить более 66 дронов на территории Киевской области.
Периодически подобные дроновые атаки будут проходить в Киевской области. Таким предположением с 24 Каналом поделился бывший сотрудник СБУ Иван Ступак.
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Цель ночной атаки россиян
"Они Киев пробуют на слабость, "щупают", если так можно выразиться. Конечно, будут акцентироваться на тех регионах, где меньше противовоздушной обороны и где больше для них целей, представляющих интерес", – пояснил экс-сотрудник СБУ.Заметьте! 25 ноября Россия выпустила по Украине рекордное количество дронов с начала вторжения – 75. Больше всего было выпущено по Киеву.
В Киеве большое количество соблазнительных объектов для противника, в том числе "центры принятия решений". Россияне рассчитывают, что киевляне и жители близлежащих населенных пунктов в столицу падут духом и в лучшем сценарии для России начнут умолять власть сесть за стол переговоров. Однако, в самом худшем сценарии для оккупантов все может произойти наоборот – украинцы создадут большие акции противостояния.
Захватчики будут атаковать Киев, однако прежде всего будут концентрироваться на других регионах, где будут знать о скоплении оружия:
- западных танков;
- изготовлении и транспортировки средств радиоэлектронной борьбы;
- местоположении реактивных артиллерийских систем HIMARS.
Масштабная атака оккупантов по Киеву: что известно
- В столице воздушную тревогу объявили в 02:37 ночи. Около пяти часов раздались взрывы.
- Впоследствии мэр Киева Виталий Кличко проинформировал, что Силы противовоздушной обороны сбивают российские "Шахеды".
- Воздушная тревога в Киеве 25 ноября продолжалась 6 часов. В нескольких областях работала ПВО. Россия атаковала большими группами "Шахедов" в несколько волн.
- В результате российской атаки на столицу пострадали 5 человек, среди них 11-летний ребенок
- Начальник КМВА Сергей Попко уточнил, что во время массированной воздушной атаки дронов по Киеву Силы и средства ПВО поразили более шести десятков воздушных целей.
- Без света в Киеве осталось более 200 домов и 12 учреждений, сегодня возможны перебои с электроснабжением.
- Находящийся в Украине президент Латвии Эдгарс Ринкевичс также спускался в укрытие, когда Киев подвергся массированной атаке дронов со стороны России.