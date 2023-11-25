Пробуют на слабость, – Ступак допустил цель ночной атаки россиян на Киев

В ночь на 25 ноября россияне масштабно атаковали столицу Украины дронами-камикадзе. Силам ПВО удалось уничтожить более 66 дронов на территории Киевской области.

Периодически подобные дроновые атаки будут проходить в Киевской области. Таким предположением с 24 Каналом поделился бывший сотрудник СБУ Иван Ступак.

Важно В Минэнерго ответили, будут ли плановые отключения света после массированной атаки

Цель ночной атаки россиян

"Они Киев пробуют на слабость, "щупают", если так можно выразиться. Конечно, будут акцентироваться на тех регионах, где меньше противовоздушной обороны и где больше для них целей, представляющих интерес", – пояснил экс-сотрудник СБУ.

25 ноября Россия выпустила по Украине рекордное количество дронов с начала вторжения – 75. Больше всего было выпущено по Киеву.

В Киеве большое количество соблазнительных объектов для противника, в том числе "центры принятия решений". Россияне рассчитывают, что киевляне и жители близлежащих населенных пунктов в столицу падут духом и в лучшем сценарии для России начнут умолять власть сесть за стол переговоров. Однако, в самом худшем сценарии для оккупантов все может произойти наоборот – украинцы создадут большие акции противостояния.

Захватчики будут атаковать Киев, однако прежде всего будут концентрироваться на других регионах, где будут знать о скоплении оружия:

западных танков;

изготовлении и транспортировки средств радиоэлектронной борьбы;

местоположении реактивных артиллерийских систем HIMARS.

Масштабная атака оккупантов по Киеву: что известно