Количество таких налетов может увеличиться, – военный эксперт о ночной атаке дронами

Российские захватчики нанесли массированный удар дронами-камикадзе в ночь с 27 на 28 марта. Такие атаки, по всей вероятности, немного участятся.

Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт, ветеран российско-украинской войны, майор запаса ВСУ Алексей Гетьман. Он напомнил о данных британской разведки, где сообщили, что Россия, вероятно, наладила регулярные поставки небольших партий дронов-камикадзе Shahed-136 из Ирана.

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У них якобы уже налажены поставки Shahed-136 из Ирана в Россию. Поэтому можно ожидать, что количество таких налетов увеличится. Именно "Шахидов",

– отметил Гетман.

Ракет у оккупантов не так много

Как отметил Гетьман, у российских оккупантов осталось небольшое количество высокоточных ракет, если сравнивать с запасами до полномасштабного вторжения. Однако не стоит прогнозировать, сколько еще будет массированных ударов. Надо просто понимать, что они будут.

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Кроме того, у оккупантов еще достаточно много ракет С-300; "Точка-У", планирующих бомб и т.д. Но позитив определенный все равно есть.

Единственный плюс – относительно ракет, которые могут долететь до территории внутри страны, которая находится далеко от линии столкновения или границ. Таких ракет мало. Поэтому атаки будут не такими частыми, как были,

– отметил Гетман.

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