Удар "Шахедов" по Житомиру: атака повредила более 2 десятков домов

Российские оккупанты в очередной раз атаковали мирные украинские города. В частности, повреждения получили более 20 домов в Житомире.

В горсовете напомнили, что делать в случае повреждения имущества в результате вражеских атак. В частности, пригодится Дия.

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"Шахеды" повредили дома в Житомире

В Житомирском горсовете сообщили, что после сегодняшней тревоги в городе есть повреждения. В основном это места общего использования многоквартирных домов. В частности, на лестничных клетках вылетело стекло.

В соответствии с Законом Украины №2923-IX "О компенсации за повреждение и уничтожение отдельных категорий объектов недвижимого имущества в результате боевых действий, террористических актов, диверсий, вызванных вооруженной агрессией Российской Федерации против Украины":

Если повреждены окна или двери в частном доме, следует зарегистрироваться в Дии по программе "еВидновлення". После этого следует ожидать заседания комиссии и выделения средств.

Если повреждены места общего пользования, есть два варианта: В Дии регистрируется любой совладелец многоквартирного дома для получения возмещения поврежденного объекта общей собственности. Заказывается экспертная оценка повреждений от юридического лица – ОСМД или управляющей компании. После этого следует обратиться в ЦНАП для финансирования выполнения работ.



По состоянию на 17:00 28 мая есть повреждения по адресам:

Космонавтов, 56;

Тутковского, 15;

Чудновская, 100;

Площадь Полевая, 15, 13;

Кибальчича, 6;

Витрука, 33, 57, 42/7, 47;

Победы, 4;

Вокзальная, 20, 22, 24;

Бердичевская, 30, 41, 85, 87;

Льва Толстого, 30;

Селецкая, 21;

Королева, 50;

Кондратюка, 7;

Рихтера, 46.

Если вашего дома нет в перечне, стоит обратиться к управляющим или председателям ОСМД. Номер телефона для получения консультаций: 41-39-19

Массированная атака "Шахедами" 28 мая: коротко

Ночью 28 мая в ряде областей была объявлена воздушная тревога. Сначала сирены прозвучали на Юге Украины, а затем распространились на другие регионы. Россияне запускали "Шахеды" по разным направлениям.

Утром Воздушные Силы сообщили, что ночью оккупанты выпустили рекордное количество дронов – 54 "Шахеда". Украинские защитники уничтожили 52 вражеских БПЛА. Враг атаковал с северного направления – Брянская область, а также с южного – Краснодарский край.

Во время атаки захватчики нацелились на военные объекты и критическую инфраструктуру в центральных областях Украины, в частности, в Киевской области. Большинство ударных дронов уничтожили в зоне ответственности воздушного командования "Центр".

К несчастью, в результате атак были пострадавшие. В частности, в Киеве зафиксировали пожар в Печерском районе – возгорание возникло на крыше дома после падения обломка. Еще один пожар был зафиксирован в том же районе на крыше многоэтажки.

Всего в Киевской области пострадали 3 человека. К сожалению, есть погибший – 41-летний мужчина.

Учебные заведения и учреждения здравоохранения, где есть повреждения дверей и окон, работают в штатном режиме. Только учащиеся лицея № 25, которые временно учатся в лицее № 33, с завтрашнего дня будут учиться дистанционно.