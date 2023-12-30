Ночная атака дронами на Юге: в ВСУ рассказали, где были попадания

Российская армия не перестает атаковать прифронтовые территории на Юге Украины. В ночь на 30 декабря враг еще раз атаковал Херсонщину дронами и нанес артиллерийские обстрелы.

Об этом в эфире телемарафона сообщила начальница Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны Юга Украины Наталья Гуменюк. Она также рассказала о последствиях вражеской атаки, передает 24 Канал.

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Враг продолжает террор

Как сообщила Гуменюк, в ночь на 30 декабря враг снова применил ударные беспилотники. В этот раз атака была сконцентрирована больше на прифронтовой территории – в Херсонской области. К сожалению, избежать попаданий не удалось.

Там не удалось избежать попаданий, потому что очень обильно враг сыпал этими бороздящими снарядами. Но попадания произошли преимущественно по тем населенным пунктам, где почти все разрушено. Враг просто продолжает террор. Также попадание в самом Херсоне – это админздание одного из предприятий и несколько автомобилей. Но, к счастью, о пострадавших информация не поступала,

– рассказала Гуменюк о последствиях ночной атаки.

Оккупанты также били по Херсонщине из артиллерии. По словам Гуменюк, враг начал обстрел около 04:30. Последствия этих ударов уточняются. Кроме того, украинские защитники сбили ударные беспилотники "Шахед" на Юге – один в Николаевской области, еще два – в Херсонской области.

В целом атака на Юге Украины продолжалась почти 4 часа. Гуменюк объяснила, что продолжительность такой атаки объясняется тем, что враг пытается обойти системы защиты и ПВО на Юге.

Россияне ночью атаковали Украину "Шахедами"

В ночь на 30 декабря россияне снова атаковали Украину ударными беспилотниками типа "Шахед". Как сообщили в Генштабе ВСУ, всего было зафиксировано пуски 10 дронов-камикадзе. Часть удалось сбить системами и средствами ПВО.

Нашей противовоздушной обороной 5 ударных дронов уничтожено,

– отметили в Генштабе ВСУ