На Юге ночью уничтожили 7 "Шахедов": есть попадания
Источник:Силы обороны Юга
Ночью враг снова терроризировал дронами южные области. Защитники неба сбили там 7 "Шахедов".
Сил обороны юга Украины сообщили, что на Юге Украины работала ПВО. В зоне ответственности подразделения ПВО сбили 7 “Шахедов”: 5 в Николаевской и 2 в Кировоградской области.
Смотрите также Передача ракет GLSDB новый законопроект о мобилизации: хронология 707 дня войны
Последствия атаки на Юг
Сообщается, что в результате попадания в Баштанском районе Николаевской области повреждены склады сельскохозяйственного предприятия и здание магазина. На месте начался пожар спасатели его уже ликвидировали.
Раненый мужчина в тяжелом состоянии
К сожалению, гражданский охранник торгового павильона получил ранение. Его госпитализировали в реанимацию. В Николаевской ОВА сообщили, что сейчас мужчина в тяжелом состоянии. Ему оказывают всю необходимую медицинскую помощь.
Что известно о ночной атаке
- В ночь на 31 января российские военные запустили по Украине 20 "Шахедов". Их запускали по направлениям Приморско-Ахтарская Курская и Чауды.
- Сил и средств Воздушных сил во взаимодействии с ПВО Сил обороны уничтожили 14 ударных дронов в пределах Николаевской Запорожской Днепропетровской Кировоградской и Харьковской областей.
- Известно, что 6 дронов были нацелены на Харьковскую область. На Салтовке есть попадание в частный жилой дом. А в Слободском районе получили повреждения две многоэтажки. Также пострадал частный дом и загорелось хозяйственное одноэтажное здание супермаркета.
- Сейчас известно о 3 пострадавших. По данным полиции 85-летний мужчина получил осколочные ранения. Кроме того 44-летний мужчина получил контузию, а мужчина 1965 года рождения обратился за помощью к медикам из-за острой реакции на стресс.
- Кроме этого, враг бил тремя баллистическими ракетами типа "Искандер-М" с полуострова Крым и Воронежской области.