На Юге ночью уничтожили 7 "Шахедов": есть попадания

Ночью враг снова терроризировал дронами южные области. Защитники неба сбили там 7 "Шахедов".

Сил обороны юга Украины сообщили, что на Юге Украины работала ПВО. В зоне ответственности подразделения ПВО сбили 7 “Шахедов”: 5 в Николаевской и 2 в Кировоградской области.

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Последствия атаки на Юг

Сообщается, что в результате попадания в Баштанском районе Николаевской области повреждены склады сельскохозяйственного предприятия и здание магазина. На месте начался пожар спасатели его уже ликвидировали.

Раненый мужчина в тяжелом состоянии

К сожалению, гражданский охранник торгового павильона получил ранение. Его госпитализировали в реанимацию. В Николаевской ОВА сообщили, что сейчас мужчина в тяжелом состоянии. Ему оказывают всю необходимую медицинскую помощь.

Что известно о ночной атаке