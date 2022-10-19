Думаю, через две недели мы забудем о такой угрозе дронов-камикадзе, – советник Монастырского
Россия прибегает к атакам гражданской инфраструктуры Украины с целью запугать народ. Запад реагирует на такие действия оккупантов, пообещав предоставить больше оружия и противовоздушных систем.
Об этом 24 каналу сказал советник министра внутренних дел Ростислав Смирнов. По его словам, на какие-либо шаги российских захватчиков будут контрнаступательные шаги со стороны ВСУ.
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Никакие действия России не остановят освобождение нашей земли
Смирнов подчеркнул, что, независимо от того, что говорят в России и от их средств, Вооруженные Силы Украины продолжат освобождать все наши территории.
Мы все равно освободим Херсон. Мы все равно пойдем освобождать Донецк и Луганск, другие области, Крым,
– сказал советник министра внутренних дел.
По его словам, что бы ни придумывали в России и какие бы призывы ни делали – нас это не остановит. Вместо этого оккупанты могут продолжать обстрелы с целью запугивания народа.
Вдумайтесь в цинизм и, я бы даже сказал, уже в некую агонию. То есть "вторая армия мира" уже прямо говорит, уже не завуалировано, а она этим кичится – что мы бьем по объектам критической инфраструктуры,
– отметил Смирнов.
А это, подчеркнул советник главы МВД, все же гражданские объекты. А россияне гордятся тем, что наносят удары по объектам гражданской инфраструктуры с той целью, чтобы оставить обычное население Украины без газа, отопления, света и связи.
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Смирнов отметил, что на любые шаги российских захватчиков будут, в частности, контрнаступательные шаги со стороны ВСУ. А после каждого обстрела, что является высокой ценой, нам удается возвращаться к вопросу углубления сотрудничества с Западом, предоставления больше оружия и противовоздушных систем.
Я думаю, в течение двух недель мы забудем о такой безопасности, которая у нас была в последнюю неделю относительно дронов-камикадзе,
– сказал он.
Потому что, объяснил советник главы МВД, во-первых, у нас появятся антидроновые системы. А во-вторых, наши защитники уже научились сбивать дроны-камикадзе. Раньше ведь практически 90 – 95% из них долетали. Сейчас уже ситуация значительно иная и долетает менее 30% запущенных дронов.
И третье, о чем мы тоже должны не забывать, – это другая помощь Запада. Потому что после обстрелов гражданской инфраструктуры и после их условного кичения Запад также реагирует, что где-то работает нам на руку,
– отметил Смирнов.
Советник министра внутренних дел добавил, что это не совсем та цена, которая должна быть. Но иначе, наверное, современная политика не работает.
Атака Киева дронами-камикадзе: главное
- 17 октября российские захватчики обстреляли дронами-камикадзе Шевченковский район Киева. Всего в столице зафиксировали 4 прилета.
- Российские военные вечером 17 октября снова запустили дроны-камикадзе по Киевщине. В этот раз беспилотники залетели и в Черкасскую область.
- В результате атаки Киева иранскими дронами погибли мирные жители. На месте разрушенного дома спасатели обнаружили 5 тел.