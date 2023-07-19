Постоянные обстрелы оказывают негативное психологическое влияние на херсонцев, которые остались или вернулись в город. Об этом 24 Каналу рассказал депутат Херсонского областного совета Сергей Хлань.
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Атака продолжалась всю ночь
Уже вторые сутки оккупанты массированно обстреливают Украину. Россия не отказывается применять все возможное оружие, которое есть на вооружении. Однако в последние два дня, кроме ракет, россияне используют значительное количество беспилотников.
Россияне с оккупированной территории запускают "Шахеды". А летят они над Херсоном. С ночи работало ПВО. Сбитые "Шахеды" падали (на город – 24 Канал),
– отметил Сергей Хлань.
Массированный запуск беспилотников, в частности, усиление психологического давления на херсонцев. Падающие дроны попали в Дом культуры. Кроме того, попадание было в частный дом в одном из микрорайонов. Из-под завалов достали пожилую женщину.
"Это продолжалось с ночи фактически до восьми утра – когда уже начала работать наша контрбатарейная атака по оккупантам. Но все это происходит над головами херсонцев", – подчеркнул депутат.
Заметим, за минувшую ночь российские оккупанты выпустили 32 "Шахеда", из них было сбито 23.
Сергей Хлань о ночной атаке оккупантов: смотрите видео
Россияне массово атаковали Украину: что известно
- Российские террористы в очередной раз нанесли массированный удар по Украине. Главное направление атак – Одесская область. Оккупанты нанесли удары в основном по портовой инфраструктуре. Для атаки использовали ракеты "Калибр", "Оникс", Х-22 и иранские дроны.
- От ударов также пострадала Николаевская область. В результате обстрела пострадали объекты рекреационной инфраструктуры в прибрежном районе. Это привело к пожару. Есть травмированные, им была оказана медицинская помощь.
- В ОК "Юг" подчеркнули, что удары по южным регионам связаны с зерновым соглашением. Россия делает все для того, чтобы Украина не смогла безопасно поставлять зерно за границу.