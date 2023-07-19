Постійні обстріли мають негативний психологічний вплив на херсонців, які залишились або ж повернулись у місто. Про це 24 Каналу розповів депутат Херсонської обласної ради Сергій Хлань.

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Атака тривала всю ніч

Вже другу добу поспіль окупанти масовано обстрілюють Україну. Росія не цурається застосовувати всю можливу зброю, яка є на озброєнні. Однак за останні два дні, крім ракет, росіяни використовують значну кількість безпілотників.

Росіяни з окупованої території запускають "Шахеди". А летять вони над Херсоном. З ночі працювало ППО. Збиті "Шахеди" падали (на місто – 24 Канал),

– зазначив Сергій Хлань.

Масований запуск безпілотників є, зокрема, посиленням психологічного тиску на херсонців. Дрони, що падали влучили у Будинок культури. Крім того, попадання було у приватних будинок в одному з мікрорайонів. З-під завалів дістали літню жінку.

"Це тривало з ночі фактично до восьмої ранку – коли вже почала працювати наша контрбатарейна атака по окупантах. Але усе це відбувається над головами херсонців", – наголосив депутат.

Зауважимо, за минулу ніч російські окупанти випустили 32 "Шахеди", з них було збито 23.

Сергій Хлань про нічну атаку окупантів: дивіться відео

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