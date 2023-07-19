Близько 2:00 зафіксовано влучання у Шуменському мікрорайоні міста. Через удари сталася пожежа у будинку культури, а також пошкоджено двоповерхівку.

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За добу росіяни випустили по Херсону 31 снаряд

Працівникам ДСНС вдалося врятувати 89-річну жінку, яка опинилася під завалами власної оселі. Лікарі на місці надали постраждалій меддопомогу, її стан – задовільний.

Також за минулу добу на Херсонщині противник здійснив 72 обстріли, випустивши 449 снарядів з мінометів, артилерії, "Градів", авіації, танків, ПТРК та БпЛА.

По Херсону російські військові випустили 31 снаряд. Окупанти поцілили у житлові квартали населених пунктів Херсонської області. Через російську агресію 1 людина дістала поранення.

Росія вночі масовано атакувала Україну: що відомо

Уночі 19 липня російські окупанти атакували Україну з південного напрямку, використовуючи крилаті ракети повітряного, наземного та морського базування, а також "Шахеди".

Основний напрямок удару окупантів був по Одеській області. Росіяни атакували об'єкти критичної інфраструктури та військові об'єкти. Протягом кількох хвиль атак противник застосував:

16 крилатих ракет "Калібр",

8 крилатих ракет Х-22,

6 крилатих ракет "Онікс",

1 керовану авіаційну ракету Х-59,

32 "Шахеди".

За результатами бойової роботи протиповітряною обороною знищено 37 повітряних цілей:

13 крилатих ракет "Калібр",

1 керовану авіаційну ракету Х-59,

23 "Шахеди".

Удари ракет Х-22 та "Онікс" було спрямовано по інфраструктурі Одеської області.

У КМВА повідомили, що ворог атакував столицю "Шахедами", але безрезультатно. Ще на підступах до столиці ППО виявила і знищила усі ворожі дрони.

Також під ранок ворог атакував Житомирщину дронами-камікадзе. За попередньою інформацією, унаслідок удару "Шахедами" постраждав інфраструктурний об'єкт, є пошкодження приватних домогосподарств.

Крім того, зранку російські військові атакували "Калібрами" Кропивницький. За попередніми даними, обійшлось без жертв та руйнувань цивільних будівель.