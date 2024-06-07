Сбивали дроны и ракеты: в Хмельницкой ОГА рассказали о последствиях ночной атаки России
Источник:Сергей Тюрин
Россия продолжает осуществлять террор против Украины и обстреливать нашу территорию. Так, ночью 7 июня украинцы, в частности, и жители Хмельницкой области, пережили еще одну российскую атаку дронами и ракетами.
Глава Хмельницкой ОГА Сергей Тюрин рассказал о последствиях последней атаки по региону. Там ночью раздавались взрывы.
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На Хмельнитчине работала ПВО
К сожалению, Хмельницкая область и, в частности, Староконстантинов, уже долгое время страдают от российских обстрелов.
Часть дронов и ракет и этой ночью летела туда. В частности, несколько групп ударных вражеских БпЛА пытались атаковать Староконстантинов с трех направлений – с востока, запада и юга. Впоследствии в Хмельницкую область долетели и российские ракеты.
В регионе работали Силы противовоздушной обороны.
В пределах нашей области силы ПВО уничтожили 11 вражеских целей,
– написал Сергей Тюрин.
Глава Хмельницкой ОВА также сообщил, что обращений относительно травмированных или погибших не поступало. О повреждении имущества жителей Хмельницкой области пока сообщений также нет.
Что известно о ночной атаке на Хмельницкую область
- В четверг поздно вечером, 6 июня, воздушную тревогу объявили на Востоке, Юге, Севере и в Центре Украины. Объявлена она была из-за атаки дронами-камикадзе. Рано утром 7 июня российские "Шахеды" долетели до Хмельницкой области. По данным мониторинговых групп, их было не менее шести единиц. Это произошло примерно в 4 утра.
- Ранее, около полуночи, украинцев также предупредили о вылете стратегических бомбардировщиков России Ту-95МС. За несколько часов они выпустили по территории Украины крылатые ракеты. Впоследствии часть из них добрались и Хмельницкой области, в частности, Староконстантинова. Ракеты летели двумя группами, их количество не было очень большим.
- К счастью, примерно в 04:30 мониторинговые группы сообщили, что Староконстантинов отбился.