Оккупанты продолжают целить по инфраструктуре – есть попадания: сколько "Шахидов" сбили

Россияне продолжают терроризировать южные регионы и целить по критической инфраструктуре. В частности, вечером враги атаковали Юг дронами-камикадзе.

Большинство дронов сбили силы ПВО, но, к сожалению, есть 1 попадание. Об этом в эфире новостного телемарафона рассказала руководительница Объединенного координационного прессцентра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк, пишет 24 Канал.

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Сколько дронов удалось сбить

2 дрона сбили над морем в Одесской области;

3 над Николаевской областью

1 на Криворожском направлении.

Однако, к сожалению, еще один дрон "прошмыгнул" на Криворожье. Россияне попали в объект энергетической инфраструктуры, уже пораженный ими ранее.

По предварительным данным, пострадавших нет.

Россияне атаковали дронами Украину

Вечером 10 февраля, после массированного ракетного обстрела Украины, оккупанты выпустили дронов-камикадзе. Кроме Одесской, Николаевской, Запорожской и Днепропетровской областей они залетели на территорию Киевской области. В столице сообщили о работе ПВО.

Кроме того, взрывы прогремели в Херсоне и Харьковской области.



Как распознать полет иранского дрона-камикадзе / Инфографика 24 Канала