В окрестностях столицы было зафиксировано 10 вражеских БпЛА: есть ли разрушения

Россия постоянно запускает ударные дроны по Украине. В частности, ударные БпЛА фиксировали и на подступах к Киеву.

В ночь на 25 марта Россия атаковала Киев дронами-камикадзе. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на КМВА.

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Работала ПВО

За сутки 24 марта воздушная тревога в столице объявлялась один раз. Она длилась 2 часа 27 минут. На подступах к Киеву угроза сохранялась примерно до 2 ночи 25 марта.

В окрестностях столицы было зафиксировано 10 вражеских БпЛА,

– говорится в сообщении.

Там также отметили, что воздушные цели уничтожены средствами противовоздушной обороны или локально потеряны. Вражеские цели не достигли города, поэтому пострадавших и разрушений в пределах Киева удалось избежать.

В то же время известно, что Россия атаковала Киевскую область ночью 25 марта, вызвав пожар, который ликвидировали без жертв и пострадавших.

В Киевской областной военной администрации добавили, что в области работала противовоздушная оборона. Попадания в объекты критической и жилой инфраструктуры удалось предотвратить.