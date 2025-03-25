В окрестностях столицы было зафиксировано 10 вражеских БпЛА: есть ли разрушения
- В окрестностях Киева зафиксировано 10 вражеских БпЛА, которые были уничтожены или локально потеряны силами ПВО, что предотвратило их достижение города.
- Россия атаковала Киевскую область ночью 25 марта, вызвав пожар, который ликвидировали без жертв и пострадавших, благодаря действиям противовоздушной обороны.
Россия постоянно запускает ударные дроны по Украине. В частности, ударные БпЛА фиксировали и на подступах к Киеву.
В ночь на 25 марта Россия атаковала Киев дронами-камикадзе. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на КМВА.
Смотрите также ВСУ уничтожают врага на Покровском и Купянском направлениях: карта боевых действий 25 марта
Работала ПВО
За сутки 24 марта воздушная тревога в столице объявлялась один раз. Она длилась 2 часа 27 минут. На подступах к Киеву угроза сохранялась примерно до 2 ночи 25 марта.
В окрестностях столицы было зафиксировано 10 вражеских БпЛА,
– говорится в сообщении.
Там также отметили, что воздушные цели уничтожены средствами противовоздушной обороны или локально потеряны. Вражеские цели не достигли города, поэтому пострадавших и разрушений в пределах Киева удалось избежать.
В то же время известно, что Россия атаковала Киевскую область ночью 25 марта, вызвав пожар, который ликвидировали без жертв и пострадавших.
В Киевской областной военной администрации добавили, что в области работала противовоздушная оборона. Попадания в объекты критической и жилой инфраструктуры удалось предотвратить.