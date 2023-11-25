В Черкасской области сбили вражеский "Шахед": в ОВА рассказали, куда упали обломки
Источник:Игорь Табурец
Россия во время атаки 25 ноября запустила по территории Украины рекордное количество "Шахедов". В частности, один из них был сбит и в Черкасской области.
Россия ночью против 25 ноября атаковала Украину ударными дронами. один вражеский "Шахед" был сбит в небе над Черкасской областью.
Смотрите также Ночью враг выпустил по Украине рекордное количество "Шахедов": основная цель – Киев
В домах выбиты окна
Начальник Черкасской ОВА сообщил, что суббота в области началась с тревоги в 5,5 часов. Он рассказал, что на рассвете наши защитники уничтожили в небе над Черкасским районом вражеский "Шахед".
Обломки упали на открытую территорию. В нескольких соседних домах выбило окна. Без пострадавших,
– говорится в сообщении Табурца.
Он также отметил, что о работе ПВО вскоре расскажут воздушные силы.
Над Киевом сбили более 40 дронов
- Во время российской атаки на столицу, ставшую главной целью врага, силы противовоздушной обороны сбили более 40 воздушных целей, летевших в Киев ночью. Россия атаковала несколько минут. Об этом заявил спикер КМВА Михаил Шаманов.
- По его словам, ударные беспилотники постоянно меняли направление и вектор движения. В то же время, это не помешало силам противовоздушной обороны уничтожить более 40 враждебных целей на подлетах в Киев.
- Официальной статистики сбитых "Шахедов" от Воздушных сил по состоянию на 9 утра еще не было.