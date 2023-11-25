В Черкасской области сбили вражеский "Шахед": в ОВА рассказали, куда упали обломки

Россия во время атаки 25 ноября запустила по территории Украины рекордное количество "Шахедов". В частности, один из них был сбит и в Черкасской области.

Россия ночью против 25 ноября атаковала Украину ударными дронами. один вражеский "Шахед" был сбит в небе над Черкасской областью.

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В домах выбиты окна

Начальник Черкасской ОВА сообщил, что суббота в области началась с тревоги в 5,5 часов. Он рассказал, что на рассвете наши защитники уничтожили в небе над Черкасским районом вражеский "Шахед".

Обломки упали на открытую территорию. В нескольких соседних домах выбило окна. Без пострадавших,

– говорится в сообщении Табурца.

Он также отметил, что о работе ПВО вскоре расскажут воздушные силы.

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