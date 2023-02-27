Ночная атака дронами: в Воздушных силах сказали, откуда враг запускал "Шахиды"

В ночь на 27 февраля российские захватчики атаковали Украину иранскими дронами-камикадзе Shahed-136. В этот раз они сменили место запуска.

Об этом 24 Каналу рассказал представитель командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат. По его словам, тревога была достаточно длинной, но это стандартная история. Оккупанты преимущественно запускают дроны-камикадзе с 23 вечера до около 3 ночи.

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В течение полета Shahed-136 активно маневрируют, чтобы обходить зоны поражения ПВО. К сожалению, у оккупантов иногда есть информация о примерном расположении украинских зенитных ракетных комплексов.

К сожалению, у них есть данные от своей разведки относительно примерного расположения ПВО. Были бы точными – уже пытались бы уничтожить. Поэтому могут прокладывать маршруты для избежания зоны поражения ПВО. Еще ночью довольно тяжело сбивать эти дроны из ПЗРК или пулеметов,

– отметил Игнат.

Откуда запускали дроны-камикадзе

Как рассказал Игнат, оккупанты запускали "Шахиды" не с восточного побережья Азовского моря. На этот раз вражеские дроны летели с территории Брянской области России. Чем ближе место запуска к цели – тем меньше препятствий на пути "Шахида"

Силы ПВО справились, но не все смогли сбить. Бывает, что сбивают все 100%. Но это должно очень повезти. К сожалению, 3 "Шахида" не удалось уничтожить. Есть жертвы, мои соболезнования их семьям. 11 "Шахидов" таки удалось уничтожить,

– заметил Игнат.

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В свое время оккупанты несколько месяцев назад производили запуски иранских дронов-камикадзе из Беларуси. Было примерно две таких атаки, но сейчас они не запускают оттуда "Шахиды". Игнат предполагает, что такие налеты прекратились из-за определенных вопросов политического характера.

Ночная атака дронами-камикадзе: что известно