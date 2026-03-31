Россия атакует КАБами и беспилотниками: какие области под угрозой
31 марта, 17:54
Вероника Соцкова

Российская армия не оставляет намерений бить по городам и селам Украины. 31 марта враг в очередной раз запустил свои дроны и ракеты по украинским областям.

О том, где сейчас фиксируют пролет БпЛА и могут раздаваться взрывы, пишут Воздушные Силы ВСУ. Если для вашего региона есть угроза, советуем находиться в безопасных местах.

Куда летят вражеские цели?

18:02, 31 марта

Взрывы в Кривом Роге

В Кривом Роге вечером 31 марта местные жители услышали взрывы.

Городской голова города Александр Вилкул сообщил, что украинское ПВО уже сбило вражеский беспилотник.

Однако враг продолжает атаковать объекты инфраструктуры.

17:56, 31 марта

БпЛА над Кривым Рогом.

17:56, 31 марта

Группа ударных БпЛА мимо Херсона – на север.

17:55, 31 марта

Ударный БпЛА в районе Золотоноши в Черкасской области в направлении областного центра.

17:55, 31 марта

Активность вражеской тактической авиации на юго-восточном направлении.

Применение авиационных средств поражения.

17:51, 31 марта

В Кривом Роге слышны звуки взрывов.