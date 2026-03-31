Россия атакует КАБами и беспилотниками: какие области под угрозой
Российская армия не оставляет намерений бить по городам и селам Украины. 31 марта враг в очередной раз запустил свои дроны и ракеты по украинским областям.
О том, где сейчас фиксируют пролет БпЛА и могут раздаваться взрывы, пишут Воздушные Силы ВСУ. Если для вашего региона есть угроза, советуем находиться в безопасных местах.
Смотрите также Россияне обстреляли дронами стадион и детскую футбольную школу в Полтаве
Куда летят вражеские цели?
Взрывы в Кривом Роге
В Кривом Роге вечером 31 марта местные жители услышали взрывы.
Городской голова города Александр Вилкул сообщил, что украинское ПВО уже сбило вражеский беспилотник.
Однако враг продолжает атаковать объекты инфраструктуры.
БпЛА над Кривым Рогом.
Группа ударных БпЛА мимо Херсона – на север.
Ударный БпЛА в районе Золотоноши в Черкасской области в направлении областного центра.
Активность вражеской тактической авиации на юго-восточном направлении.
Применение авиационных средств поражения.
В Кривом Роге слышны звуки взрывов.