На Киевщине ночью работала ПВО: в ОВА рассказали о последствиях

Россия продолжает атаковать мирные украинские города, которые никогда не представляли угрозы. В частности, под ударом оказалась киевская область.

В ночь на 5 марта 2025 года в Киевской области тревогу объявляли трижды. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Киевскую ОГА.

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Есть повреждения

В области работали силы противовоздушной обороны. Также известно, что есть сбитые вражеские цели.

Пострадавших среди населения нет. Попаданий в объекты критической инфраструктуры не допущено,

– говорится в сообщении.

Кроме этого, известно, что в результате вражеской атаки зафиксированы повреждения в Бориспольском районе.

В частности, повредили остекление 85 квартир в 2 многоквартирных домах, 20 автомобилей, 2 микроавтобуса, магазин, частный дом, 2 складских помещения, 2 ангара, окна детского сада и школы.

Оперативные службы работают на местах и продолжают работы по фиксации и ликвидации последствий вражеской атаки.

Также вечером 4 марта Россия в очередной раз запустила по Украине беспилотники. Враг ударил по Немышлянскому району Харькова. По предварительной информации, обошлось без пострадавших.