Российские войска запустили "Шахеды": куда летят вражеские БпЛА

6 июня 2024, 00:15
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Вечером 5 июня россияне в очередной раз запустили "Шахеды" по Украине. Сейчас дроны движутся в направлении Николаевской области.

Россияне не прекращают регулярно запускать ударные БпЛА. Прошлой ночью противовоздушная оборона также ликвидировала 22 беспилотника во время воздушной тревоги и интенсивной атаки. В целом враг тогда запустил 27 дронов.

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Россияне запустили дроны-камикадзе в ночь на 6 июня

01:43, 06 июня

Направление движения БпЛА

В Воздушных силах сообщили, что группа БпЛА в Винницкой области, движется в северо-западном направлении.

01:41, 06 июня

Очередная группа вражеских БпЛА из акватории Черного моря в направлении Одесской области.

00:47, 06 июня

"Шахеды" в Винницкой области

Винницкая область – группа ударных БпЛА из Одесской области в вашем направлении!
– предупредили в Воздушных силах.

00:45, 06 июня

Запорожье – в районе города вражеский БпЛА. Жителей призвали оставаться в укрытиях.

00:38, 06 июня

Кировоградская область – угроза применения ударных БпЛА.

00:20, 06 июня

БпЛА меняют курс

Воздушные силы ВСУ написали, что группа БпЛА на Херсонщине изменила курс в направлении Николаевской области.

00:19, 06 июня

Группа БпЛА в Одесской области, движется в северном направлении.

00:17, 06 июня

"Шахеды" летят в Одесскую область

Одесская область – группа ударных БпЛА с Николаевщины в вашем направлении!
– написали в Воздушных силах.

В случае объявления тревоги местных жителей призвали находиться в укрытиях.

00:16, 06 июня

Очередная группа вражеских БпЛА на Херсонщине движется в направлении Днепропетровщины.

00:09, 06 июня

Куда движутся вражеские дроны

В Воздушных силах сообщили, что сейчас группы БпЛА типа "Шахед" наблюдаются в Николаевской области, движутся в северо-западном направлении.

Автор: Поліна Буянова