Российские войска запустили "Шахеды": куда летят вражеские БпЛА

Вечером 5 июня россияне в очередной раз запустили "Шахеды" по Украине. Сейчас дроны движутся в направлении Николаевской области.

Россияне не прекращают регулярно запускать ударные БпЛА. Прошлой ночью противовоздушная оборона также ликвидировала 22 беспилотника во время воздушной тревоги и интенсивной атаки. В целом враг тогда запустил 27 дронов.

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Россияне запустили дроны-камикадзе в ночь на 6 июня