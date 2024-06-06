Российские войска запустили "Шахеды": куда летят вражеские БпЛА
Вечером 5 июня россияне в очередной раз запустили "Шахеды" по Украине. Сейчас дроны движутся в направлении Николаевской области.
Россияне не прекращают регулярно запускать ударные БпЛА. Прошлой ночью противовоздушная оборона также ликвидировала 22 беспилотника во время воздушной тревоги и интенсивной атаки. В целом враг тогда запустил 27 дронов.
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Россияне запустили дроны-камикадзе в ночь на 6 июня
В Воздушных силах сообщили, что группа БпЛА в Винницкой области, движется в северо-западном направлении. Очередная группа вражеских БпЛА из акватории Черного моря в направлении Одесской области. Винницкая область – группа ударных БпЛА из Одесской области в вашем направлении! Запорожье – в районе города вражеский БпЛА. Жителей призвали оставаться в укрытиях. Кировоградская область – угроза применения ударных БпЛА. Воздушные силы ВСУ написали, что группа БпЛА на Херсонщине изменила курс в направлении Николаевской области. Группа БпЛА в Одесской области, движется в северном направлении. Одесская область – группа ударных БпЛА с Николаевщины в вашем направлении! В случае объявления тревоги местных жителей призвали находиться в укрытиях. Очередная группа вражеских БпЛА на Херсонщине движется в направлении Днепропетровщины. В Воздушных силах сообщили, что сейчас группы БпЛА типа "Шахед" наблюдаются в Николаевской области, движутся в северо-западном направлении.
Направление движения БпЛА
"Шахеды" в Винницкой области
– предупредили в Воздушных силах.
БпЛА меняют курс
"Шахеды" летят в Одесскую область
– написали в Воздушных силах.
Куда движутся вражеские дроны
В Воздушных силах сообщили, что группа БпЛА в Винницкой области, движется в северо-западном направлении.
Очередная группа вражеских БпЛА из акватории Черного моря в направлении Одесской области.
Винницкая область – группа ударных БпЛА из Одесской области в вашем направлении!
Запорожье – в районе города вражеский БпЛА. Жителей призвали оставаться в укрытиях.
Кировоградская область – угроза применения ударных БпЛА.
Воздушные силы ВСУ написали, что группа БпЛА на Херсонщине изменила курс в направлении Николаевской области.
Группа БпЛА в Одесской области, движется в северном направлении.
Одесская область – группа ударных БпЛА с Николаевщины в вашем направлении!
В случае объявления тревоги местных жителей призвали находиться в укрытиях.
Очередная группа вражеских БпЛА на Херсонщине движется в направлении Днепропетровщины.
В Воздушных силах сообщили, что сейчас группы БпЛА типа "Шахед" наблюдаются в Николаевской области, движутся в северо-западном направлении.