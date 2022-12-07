Отсутствие ударов не означает, что они заканчиваются: с какой целью Россия держала "Шахиды"

В последнее время Россия не использует иранские "Шахиды" так активно, как делала это еще пару месяцев назад. Однако этой ночью она снова атаковала ими Украину.

Так что не стоит думать, что это оружие у них закончилось. Об этом рассказала в эфире телемарафона пресс-секретарь ОК "Юг" Наталья Гуменюк. Об этом сообщает 24 канал.

По теме Россия вновь заказала у Ирана сотни дронов и баллистических ракет: хотят перекрыть нехватку запасов

Враг подбирает тактику

По ее словам, Shahed-136 еще есть у россиян, а отсутствие определенных ударов не всегда характеризует окончание этого оружия.

Шахиды – это оружие, которое еще есть у врага, и надо отдавать себе отчет, что не всегда отсутствие определенных ударов характеризует то, что это оружие заканчивается. Враг так же подбирает тактику,

– рассказала Наталья Гуменюк.

Так, иранскими "мопедами" оккупанты пытаются влиять на разные направления:

открытые участки фронта,

тыловые регионы,

психологически на население.

Каких целей хотят достичь оккупанты

Также запасы этих дронов врагу нужны и для закрепляющих ударов по инфраструктуре нашего государства. В своем техногенном терроре они пытаются создать максимально сильный энергетический кризис в Украине.

Именно поэтому они направляют средства поражения, такие как ракеты, но они более высокостоящие. И используют так же и дроны,

– сказала Наталья Гуменюк.

Как ранее сообщалось в ОК "Юг", россияне также пытаются изучить и истощить украинскую систему ПВО. Ведь она "не позволяет им полноценно по их расчетам провести этот самый террор".

Россия в ночь на 7 декабря атаковала Украину