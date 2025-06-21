Враг начал очередную атаку ударными дронами: где есть опасность
Вечером 21 июня Россия запустила по Украине волну ударных БпЛА с востока. Под ударами уже оказалась Сумская область.
Где летят российские ударные дроны, в каких областях есть угроза ударов, и раздается воздушная тревога – сообщает 24 Канал.
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Где летят вражеские БпЛА
БпЛА на Полтавщине, курсом на Миргород! Нежин – находитесь в укрытиях! БпЛА в направлении города! БпЛА с Сумщины, курсом на Полтавщину.
БпЛА на Полтавщине, курсом на Миргород!
Нежин – находитесь в укрытиях! БпЛА в направлении города!
БпЛА с Сумщины, курсом на Полтавщину.