Дома, предприятия и склады: в ОВА рассказали, что именно пострадало от удара в Запорожье
- В результате ночной атаки БпЛА в Запорожье повреждены 9 многоквартирных домов и 6 нежилых зданий.
- Коммунальщики помогают с ликвидацией последствий, временно закрывая разбитые окна OSB досками, работы завершены в 5 домах.
- 13 "Шахедов" атаковали промышленные объекты, не связанные с оборонной промышленностью, ОВА обещает помощь в восстановлении предприятий.
- Движение по улице Космической временно заблокировано, но, к счастью, никто не пострадал.
В результате ночной атаки БпЛА в Запорожье повреждены 9 многоквартирных домов и 6 нежилых зданий. Коммунальщики помогают с восстановлением.
ОВА готова предоставить OSB для восстановления герметичности поврежденных помещений. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на председателя Запорожской ОВА Ивана Федорова.
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Какие последствия вражеского обстрела в Запорожье
Девять многоквартирных домов получили повреждения после ночной атаки БпЛА в Запорожье. Повреждены еще 6 нежилых зданий.
Коммунальщики помогают с ликвидацией последствий. Разбитые окна временно закрывают OSB досками. Работы завершены в 5 поврежденных домах, в других они еще продолжаются.
По словам Ивана Федорова, всего 13 "Шахедов" прилетело по промышленным объектам, что никоим образом не связаны с оборонной промышленностью. К счастью, никто не пострадал. Также временно заблокировано движение по улице Космической.
Впрочем, атаки врага разрушили много объектов предприятий. Тем предприятиям, которые еще можно восстановить, в ОВА обещают помочь.
Последствия атаки на Запорожье: фото Запорожской ОВА