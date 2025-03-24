Эти мелочи могут спасти жизнь: киевлянка дала советы на время атак "Шахедами"

Ночью 23 марта россияне атаковали столицу дронами. Киевлянка, в чей дом прилетел "Шахед", перечислила важные моменты, которые стоит знать всем во время войны.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на пост Дианы Натхир.

К теме Чтобы не было трагедий, как 23 марта: в Киеве будут бороться с плотной запаркованностью дворов

Что делать до и во время российских атак

Диана напомнила простые правила, о которых часто забывают. А также упомянула случай, когда пожилая женщина просто сгорела в собственной квартире, потому что пожарные не могли подъехать из-за припаркованных машин.

Самое первое и наиболее критическое. Мне казалось, что пожарных мы ждали не очень долго, а вечность. А оказалось, что они просто не смогли заехать в наш двор из-за большого количества по-дурацки запаркованных авто. Мы видели, как за это время огонь просто ел все вокруг. Это не только чье-то имущество, это огромный риск для жизни. Именно по этой причине в Днепровском районе погибла женщина. Поэтому проведите инспекцию собственного двора, скооперируйтесь с соседями и решите вопрос проезда, если он остается открытым. Оставляйте номер на авто, даже если паркуетесь соответственно. Вы не знаете, в каком доступе будут нуждаться службы при необходимости,

– написала она.

Кроме этого следует освободить доступ к пожарным гидрантам на каждом из этажей, проверить наличие и срок годности огнетушителей в подъезде. Благодаря этому можно будет начать тушить пламя еще до приезда пожарных.

Проверьте, открыты ли все лестничные площадки, нет ли ограничений для свободного передвижения. После попадания спускайтесь именно по лестнице, забудьте о лифте.

Не стоит идти смотреть на обломки беспилотника, ведь он может сдетонировать.

"При попадании в любой из этажей патрульная полиция способствует эвакуации всех жителей подъезда на улицу. По возможности не ждите их приезда и выходите самостоятельно. Держите рядом теплые вещи и тревожный чемоданчик (в первую очередь критические лекарства, документы и деньги), которые можете быстро взять с собой. Это превентивная мера в случае обвала, взрыва газа, невозможности укротить огонь и так далее", – напомнила женщина.

Помогайте маломобильным соседям, старикам, семьям с детьми или сообщите о них в полицию.

Перечитайте домовой чат – возможно, там есть просьба о помощи. Или вы можете оставить свою.

Если плохо себя чувствуете эмоционально, подойдите к врачам скорой помощи (они какое-то время остаются на месте попадания). При необходимости обратитесь к специалистам – психологам, психотерапевтам, психиатрам. Это не стыдно. Телефон бесплатной линии Национальной психологической ассоциации – 0 800 100 102 (с 10:00 до 20:00 ежедневно).

"Не ослепляйте себя мыслью, что это невозможно для вас", – подытожила Диана Натхир.

Под ее сообщением есть ценные комментарии. Например, если в доме есть животные, следует позвонить в команду спасения животных 098-844-79-37. А Пожарная стража привела свои советы, как могут организоваться жители пострадавшего дома.