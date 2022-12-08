Почему снова летают "мопеды:" в ISW считают, что россияне модифицировали "Шахиды" под зимнюю погоду
Источник:ISW
После недельного перерыва россияне снова атаковали Украину дронами-камикадзе. Ранее витали предположения, что их не используют из-за морозов. Аналитики предположили, почему была эта пауза.
В Институте по изучению войны считают, что Россия брала три недели паузы между ударами дронами-камикадзе не просто так. За это время враг мог заниматься модификацией "Шахидов", чтобы они выдерживали морозы.
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Атаки могут усилить
Составители отчета напоминают о более ранних рассуждениях, связанных с уменьшением атак ударными беспилотниками. Мол, враг не может атаковать ими наше государство, ведь начались морозы. А к таким погодным условиям БпЛА могли быть не готовы.
По мнению аналитиков, враг не только мог модифицировать "Шахиды". Он еще и может увеличить их использование в ближайшие недели. Это он будет делать в рамках своей кампании против критической инфраструктуры нашего государства.
В Институте напоминают, что Россия все больше полагается на вооружение из Ирана. Причиной тому является истощение собственного арсенала высокоточного оружия.
Также аналитики процитировали пресс-секретаря ОК "Юг" Наталью Гуменюк. Она 7 декабря отметила, что иранские дроны враг использует для того, чтобы истощить украинскую ПВО.
Что известно об атаках дронов 7 декабря
- Отметим, что в ночь на 7 декабря неспокойно было в ряде областей Украины. Над ними летали иранские дроны-камикадзе, которые враг направил для атаки.
- Известно, что над Днепропетровской областью удалось сбить 8 таких беспилотников. Еще один "приземлили" в Житомирской области. Но это еще не всё.
- Той же ночью произошла атака Запорожья "Шахидами". Как отметил глава ОВА Александр Старух, нашим военным удалось сбить 6 таких дронов. Он добавил, что если бы этого не произошло, то жертв и разрушений в регионе могло быть гораздо больше.
- Напомним, что в ту же ночь россияне для атаки по Запорожью использовали ракеты типа С-300. В результате в одном из сел разрушены два дома, а еще восемь – повреждены. Ранения получили три человека, среди которых – 15-летняя девушка. В другом селе обошлось без пострадавших. Но там разрушен один частный дом, а повреждено еще десять.