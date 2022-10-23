Подбили целую стаю дронов: ночью ВСУ уничтожили 16 Shahed

Российские оккупанты продолжают атаковать Украину иранскими беспилотниками. Однако украинские защитники научились ловко их сбивать.

В частности, недавно спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат отметил, что за прошедшие 2 недели наши военные уничтожили 85% вражеских дронов, пытавшихся атаковать Украину. В ночь на 23 октября ВСУ снова отбили нападение беспилотников.

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16 дронов удалось "приземлить" за ночь: где хотел атаковать враг

Оккупанты бьют по критической инфраструктуре и жилым домам иранскими беспилотниками типа Shahed-136. По данным командования Воздушных Сил ВСУ, украинские воины уничтожили 16 дронов-камикадзе за ночь.

11 из них сбили в Николаевской области силами ПВО военные Воздушного командования "Юг". Еще 3 беспилотника "приземлили" другие подразделения Сил обороны Юга.

Кроме того, 2 дрона-камикадзе смогли пробраться с южного направления на восток и север страны. Однако их обезвредили зенитчики воздушного командования "Восток" и воздушного командования "Центр".

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Зеленский отреагировал на использование иранских дронов против Украины

Президент Украины Владимир Зеленский утверждает, что Иран зарабатывает "кровавые деньги" на поставках оружия для россиян. Глава государства считает, что ни о каком доверии к этой стране, которая "поставляет убийства украинцев", не может быть и речи.

По его словам, Иран неоднократно отрицал свою причастность к поставкам дронов в Россию. Однако, как видим, сотни ударов по Украине иранскими беспилотниками "шахидами" подтверждают, что это ложь.

Чем сбивают дроны-камикадзе и сколько пуль для этого нужно: смотрите видео