Один из обломков дрона повредил жительнице Киева автомобиль. Об этом сообщили в Киевской городской военной администрации.

Важно Киев и область атаковали "Шахидами": все, что известно о "мопедном" терроре 14 декабря

Обломок дрона повредил машину киевлянки

Как стало известно, в патрульную полицию Киева обратилась жительница Шевченковского района, у которой обломок сбитого БПЛА повредил автомобиль.

В КМВА отметили, что в настоящее время уточняется информация о последствиях утренней атаки дронов на столицу.



Поврежденное авто киевлянки / фото КМВА

Атака "Шахидами" Киева и области: все, что известно