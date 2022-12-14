Один з уламків дрона пошкодив жительці Києва автомобіль. Про це повідомили у Київській міській військовій адміністрації.

Важливо Київ та область атакували "Шахідами": все, що відомо про "мопедний" терор 14 грудня

Уламок дрона пошкодив машину киянки

Як стало відомо, до патрульної поліції Києва звернулася мешканка Шевченківського району, в якої уламок збитого БПЛА пошкодив автомобіль.

У КМВА зазначили, що наразі уточнюється інформація щодо наслідків ранкової атаки дронів на столицю.



Пошкоджене авто киянки / фото КМВА

Атака "Шахідами" Києва та області: все, що відомо