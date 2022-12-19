По Киеву ударили 20 "шахидов", повреждены дома и транспорт: в КВА о последствиях ночной атаки

Российские военные атаковали в ночь на 19 декабря Киев дронами-камикадзе. Что известно на утро о последствиях ударов – читайте дальше.

В эфире 24 канала спикер КМВА Михаил Шаманов поделился деталями ночной атаки дронами по столице. По его словам, в результате этого повреждения получил не только объект критической инфраструктуры.

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Обломки дронов падали в нескольких районах

Шаманов подчеркнул, что украинская ПВО сработала отлично. Учитывая, что Киев пытались атаковать 20 "Шахидами", то сбитие 15 из них – демонстрация титанических усилий наших военных.

В то же время он заметил, что обломки дронов находят в Святошинском и Соломенском районах. Что касается последнего, то там также обнаружили обломки ракеты. Также повреждения получил 5-этажный дом.

Благо, атака произошла ночью. Людей на улице не было, и таким образом сейчас информации о пострадавших (в Киеве – 24 канал) нет,

– отметил Шаманов.

Он также рассказал, что обломки дронов повредили крыши, окна и автомобили вблизи мест их взбивания. Что касается Шевченковского района, там известно о повреждении трех домов.

Что известно об атаке дронами Киева