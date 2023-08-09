Безупречный символ настоящего, – у Зеленского отреагировали на новую атаку Москвы дронами
Источник:Михаил Подоляк
В Офисе Президента в иронической форме прокомментировали недавний визит неизвестных БПЛА в Москву. Там намекнули, что это последствия политики режима Владимира Путина.
Советник руководителя Офиса Президента Михаил Подоляк создал пост в соцсетях, посвященный атаке дронов на Москву.. Он сделал прогноз для страны-агрессорки.
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Какое будущее ждет Россию
Советник Андрея Ермака констатировал, что боевые действия переносятся на территории государства-террориста.
Неустановленный беспилотник над Россией – безупречный символ современности.
"Клан Путина" все активнее и настойчивее переносит войну на собственную территорию,
– написал он.
Подоляк назвал эту стратегию "правильной и разумной". По мнению представителя ОП, она втянет Россию в "спасательную политическую перестройку", ускорит уничтожение "шановистского клана" и окончательно закроет страну-агрессорку "в традиционной внутренней гражданской войне".
Что этому предшествовало
В ночь на 9 августа в российской столице было громко. Местные власти заявили о подлете 2 дронов и отчитались о якобы их уничтожении.
Один дрон будто бы сбили в районе Минского шоссе, а другой – в районе Домодедово. Пропагандистские СМИ страны-агрессорки утверждают, что БПЛА якобы были боевыми.
Что говорят эксперты об атаках неизвестных БПЛА на Москву
- В последнее время неустановленные дроны стали чаще летать в сторону столицы государства-террориста. Бывший российский депутат Илья Пономарев в разговоре с 24 Каналом предположил, что количество беспилотников будет только расти, а оккупантам станет все сложнее отражаться.
- Также он заметил, что сложно бороться против дронов, если их запускают с территории самой России рядом с Москвой. Ведь у захватчиков недостаточно средств для этого, а еще им не хватает опыта.
- Не так давно в России снова было громко. Беспилотники дважды попадали в бизнес-центр "Москва-Сити", где, по предварительной информации, расположены 3 министерства страны-агрессорки. Зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь", который россияне разместили на крыше минобороны, не смог сбить дрон с 300 метров.
- Аэроразведчик добровольческого формирования территориального общества Андрей Коваленко увидел в том, что российская ПВО продемонстрировала свою абсолютную ничтожность, плюсы для москвичей. По его словам, если бы выпущенная ракета сбила цель, ее обломки попадали бы на жилые кварталы и почти гарантированно привели бы к жертвам среди гражданского населения.