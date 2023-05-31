Целями были объекты возле резиденции Путина: ISW о его попытках приуменьшить масштаб атаки Москвы

Беспокойным было 30 мая в Москве. Ее атаковали неизвестные беспилотники. Аналитики назвали цели дронов, а также рассказали, как в Кремле пытались скрыть реальные масштабы атаки.

Так, российское минобороны уже успело обвинить Украину. Она якобы атаковала Москву восемью дронами утром 30 мая. Как цитирует ведомство Институт по изучению войны, оккупантам удалось сбить 5 беспилотников и еще 3 приглушили с помощью радиоэлектронной борьбы.

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Но пропагандисты называют другую цифру

Тот же русский пропагандист Владимир Соловьев. По его словам, Украина запустила целых 32 беспилотника. Причем некоторые из них летели на престижный район Рублевка в Московской области.

Собственно, российское независимое издание утверждало, что дроны в большинстве своем атаковали районы вблизи резиденции президента России Владимира Путина. Речь идет о Ново-Огарево и других элитных районах Московской области.

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил о повреждение нескольких зданий в городе. В то же время он отметил, что они несущественны. Российский военкор уверял, что дроны напоминали украинские ударные беспилотники.

Тем временем советник главы ОП Михаил Подоляк отрицал обвинения со стороны минобороны. Он отметил, что Украина к атаке Москвы беспилотниками не причастна. В то же время спрогнозировал, что в дальнейшем таких ударов может стать больше.

В Кремле хотят приуменьшить масштаб атаки

В Институте отметили, что это стремятся сделать, чтобы "избежать разоблачения ограниченных возможностей, которые он имеет для возмездия Украине". Составители отчета обратили внимание на заявление Путина. Он сказал, что российские войска нанесли удар по штабу украинской военной разведки "два – три дня назад". Также утверждал, что ВСУ продолжают отвечать за "войну Украины против Донбасса", подвергаясь атакам по украинской военной инфраструктуре.

Кровавый диктатор намекнул, что атака дронами по Москве якобы была ответом на российские обстрелы Киева. Между тем, минобороны России заявило, что 30 мая их войска совершили "группу ударов с применением дальнобойного высокоточного вооружения воздушного базирования по главным центрам принятия решений".

Путин последовательно отвечал на подлинные и воображаемые действия Украины, отдавая приказы о массированных ракетных ударах и использовании беспилотников, что, вероятно, связано с неспособностью российских войск достичь решающего влияния на поле боя.

– говорят в Институте.

Признал несовершенство ПВО

Путин заявил, что московские системы ПВО "работают нормально". Несмотря на это, он отметил, что нужно "работать" над их усовершенствованием. Таким образом, предполагают в Институте, он пытается опередить критику со стороны ультранационалистов. Они, по сути, возмущались неэффективностью ПВО в Москве и вдоль приграничных регионов России.