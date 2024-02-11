"Меня аж отбросило к стене", – очевидцы о массированном ночном обстреле Николаева
В ночь на 11 февраля россияне в очередной раз атаковали дронами-камикадзе Николаев. В результате этого произошел пожар.
Местные спасатели оперативно ликвидировали возгорание. Об этом рассказал 24 Каналу корреспондент из Николаева Александр Матюшенко.
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Николаев оправляется от атаки
Россияне попали по территории местного инфраструктурного объекта. Повреждения получили административные и жилые здания, а также газопровод.
"Я был на первом этаже, как только услышал – меня отбросило к стене, как был мощный такой взрыв. Где-то начало гореть, выбежали соседи, тушили пожар, кому-то оказывали помощь", – рассказал местный житель Василий.
По словам корреспондента, один человек ранен. Ему вовремя оказали необходимую медицинскую помощь.
"У нас травмировался сосед, мы ему сразу вызвали скорую. Также вызвали и полицию, ребята приехали очень быстро. До утра мы уже не спали, убираем сегодня своими силами, закрываем окна", – поделилась местная жительница Надежда.
По сообщению городского головы Николаева Александра Сенкевича, на месте работают все экстренные службы и коммунальщики. Они помогают пострадавшим чинить окна, выдают необходимые материалы. На некоторых домах повреждена крыша.
Больше всего в результате атаки пострадал Ингульский район. В общем повреждены 16 домов. Один почти разрушен из-за прямого попадания.
Ночная атака на Николаев: основное
- Воздушную тревогу в Николаевской области объявили около 23:00 часов. Через некоторое время прозвучали первые взрывы. Произошло возгорание на открытой территории в результате возгорания сухой травы.
- В течение следующих часов в Николаеве продолжали раздаваться взрывы. По вражеским дронам работали силы ПВО.
- Всего на Николаевщине удалось ликвидировать 18 вражеских дронов. Силы обороны Юга сообщили, что приоритетом врага вновь была прибрежная полоса инфраструктуры и агропромышленные объекты.