"Меня аж отбросило к стене", – очевидцы о массированном ночном обстреле Николаева

В ночь на 11 февраля россияне в очередной раз атаковали дронами-камикадзе Николаев. В результате этого произошел пожар.

Местные спасатели оперативно ликвидировали возгорание. Об этом рассказал 24 Каналу корреспондент из Николаева Александр Матюшенко.

Смотрите также В Николаеве прогремели взрывы во время тревоги: мэр объяснил, что произошло

Николаев оправляется от атаки

Россияне попали по территории местного инфраструктурного объекта. Повреждения получили административные и жилые здания, а также газопровод.

"Я был на первом этаже, как только услышал – меня отбросило к стене, как был мощный такой взрыв. Где-то начало гореть, выбежали соседи, тушили пожар, кому-то оказывали помощь", – рассказал местный житель Василий.

По словам корреспондента, один человек ранен. Ему вовремя оказали необходимую медицинскую помощь.

"У нас травмировался сосед, мы ему сразу вызвали скорую. Также вызвали и полицию, ребята приехали очень быстро. До утра мы уже не спали, убираем сегодня своими силами, закрываем окна", – поделилась местная жительница Надежда.

По сообщению городского головы Николаева Александра Сенкевича, на месте работают все экстренные службы и коммунальщики. Они помогают пострадавшим чинить окна, выдают необходимые материалы. На некоторых домах повреждена крыша.

Больше всего в результате атаки пострадал Ингульский район. В общем повреждены 16 домов. Один почти разрушен из-за прямого попадания.

Ночная атака на Николаев: основное