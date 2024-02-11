Місцеві рятувальники оперативно ліквідували займання. Про це розповів 24 Каналу кореспондент з Миколаєва Олександр Матюшенко.

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Миколаїв оговтується від атаки

Росіяни влучили по території місцевого інфраструктурного об'єкта. Пошкоджень дістали адміністративні та житлові будівлі, а також газопровід.

"Я був на першому поверсі, щойно почув, як мене відкинуло до стіни, був потужний такий вибух. Десь почало горіти, вибігли сусіди, гасили пожежу, комусь надавали допомогу", – розповів місцевий мешканець Василь.

За словами кореспондента, одна людина поранена. Їй вчасно надали необхідну медичну допомогу.

"В нас травмувався сусід, ми йому одразу викликали швидку. Також викликали і поліцію, хлопці приїхали дуже швидко. До ранку ми вже не спали, прибираємо сьогодні своїми силами, закриваємо вікна", – поділилася місцева мешканка Надія.

За повідомленням міського голови Миколаєва Олександра Сєнкевича, на місці працюють усі екстрені служби та комунальники. Вони допомагають постраждалим лагодити вікна, видають необхідні матеріали. На деяких будинках пошкоджений дах.

Найбільше внаслідок атаки постраждав Інгульський район. Загалом пошкоджено 16 будинків. Один майже зруйнований через пряме влучання.

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