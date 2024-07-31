Среди обломков "Шахедов", вероятно, будут другие ударные дроны, – Игнат

Россия в ночь на 31 июля атаковала Украину огромным количеством дронов. В частности, враги выпустили по Украине 89 беспилотников.

Воздушные силы ВСУ утром 31 июля отчитались, что сбили все вражеские цели. Экс-спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат предположил, что среди обломков сбитых ночью "Шахедов" могут быть найдены ударные БпЛА других типов.

Смотрите также Видео сбития "Шахеда" на восточном направлении во время утренней атаки

Какие дроны могли сбить ВСУ

Полковник сказал, что во время проведения противовоздушного боя ночью, тип цели определяют по параметрам: высота, скорость, по визуальным и акустическим данным и так далее.

Это ничего не меняет – все надо уничтожать всеми доступными средствами, главное – эффективно и рационально... Точно установить, что это за дрон или ракета возможно после исследования обломков,

– заявил Игнат.

Он отметил, что фактически аналогично Россия атаковала Украину в ночь на 1 января 2024 года – тогда ВСУ сбили 87 ударных беспилотников типа "Шахед".

Кстати, в украинских телеграмм-каналах заметили, что Украину в ночь на 31 июля могли атаковать не "Шахеды", а новые дешевые российские "Герберы".

Официально украинские военные данные о "Герберах" не подтверждали, однако в телеграм-каналах предположили, что именно поэтому может быть 100% уничтожение дронов и их огромное количество.

Что известно о новых российских "Герберах" – читайте по ссылке.