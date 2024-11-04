Новый метод: как россияне адаптируются под условия и меняют тактику запуска "Шахедов"

Российская армия подстраивается под различные условия, в частности погодные, к продолжительности светового дня. Оккупанты могут запускать "Шахеды" как на очень большой высоте, так и на низкой. Противник также применяет комбинированную тактику запуска беспилотников и ложные цели, чтобы спутать ПВО.

Об этом в разговоре с 24 Каналом поделился главный редактор Defence Express Олег Катков, отметив, что летом российские захватчики запускали "Шахеды" на большой высоте, пытаясь сделать невозможным участие украинских мобильных огневых групп для сбивания дронов.

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Осенью россияне начали запускать БПЛА на низкой высоте

Как пояснил эксперт, эффективность огня в ночных условиях меньше, чем в дневное время суток. Ночью стрелять по воздушной цели и сбивать ее сложнее. Он отметил, что сейчас удается эффективнее подавлять "Шахеды" и другие дроны неустановленного типа средствами РЭБ, присоединилась также к процессу и армейская авиация (вертолеты).

Принимая во внимание то, что сейчас осенний период, а он характеризуется низкой облачностью, видимостью, коротким световым днем, то россияне начали запускать "Шахеды" на низких высотах. Делают они это для того, чтобы ВСУ было сложнее сбивать их теми средствами, которые они применяли против вражеских беспилотников летом.

Когда БПЛА движется на малой высоте, то дальность обнаружения цели на РЛС существенно снижается, потому что есть такое понятие как "радиогоризонт". Какая бы мощная радиолокационная станция не была, объект, который находится на высоте 50 метров, РЛС не увидит на расстоянии более 40 километров, потому что она будет за горизонтом,

– объяснил Катков.

Благодаря низко высотному полету можно создать маршруты, чтобы обойти РЛС и максимально усложнить обнаружение дронов. Это пытаются сделать оккупанты.

По словам Каткова, Украина построила дополнительные системы обнаружения вражеских "Шахедов", но низковысотная цель в любом случае сложная для того, чтобы ее зафиксировать. Низкая высота означает, что период, когда цель находится в зоне обстрела, уменьшается.

Одно дело обстрелять объект, который летит на высоте 500 метров, он для стрелка находится в зоне обзора более долгий период, чем если дрон будет лететь над головой на высоте 50 метров. Эта цель будет лететь быстрее и сбить ее будет сложнее,

– отметил Катков.

Новая тактика россиян – запуск ложных целей

Враг испытал различные способы запуска "Шахедов", он их комбинирует. Новинкой, со слов Каткова, сейчас является то, что россияне начали запускать очень много ложных целей, пытаясь создать "коридоры", как это называют в ПВО.

Россияне направляют волну ложных целей, которая состоит из "Гербер" и которые сделаны из пенопласта, туда направляются средства для перехвата, а одновременно с этим в другом месте они могут запустить настоящие "Шахеды",

– отметил Катков.

Различить, где ложная цель, а где настоящая, как пояснил эксперт, крайне сложно.