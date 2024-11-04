Про це в розмові з 24 Каналом поділився головний редактор Defence Express Олег Катков, зазначивши, що влітку російські загарбники запускали "Шахеди" на високій висоті, намагаючись унеможливити участь українських мобільних вогневих груп для збиття дронів.

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Восени росіяни почали запускати БпЛА на низькій висоті

Як пояснив експерт, ефективність вогню в нічних умовах менша, ніж у денний час доби. Вночі стріляти по повітряній цілі та збивати її складніше. Він зауважив, що нині вдається ефективніше пригнічувати "Шахеди" та інші дрони невстановленого типу засобами РЕБ, долучилась також до процесу й армійська авіація (вертольоти).

Беручи до уваги те, що зараз осінній період, а він характеризується низькою хмарністю, видимістю, коротким світловим днем, то росіяни почали запускати "Шахеди" на низьких висотах. Роблять вони це для того, щоб ЗСУ було складніше збивати їх тими засобами, які вони застосовували проти ворожих безпілотників влітку.

Коли БпЛА рухається на малій висоті, то дальність виявлення цілі на РЛС суттєво знижується, бо є таке поняття як "радіогоризонт". Яка б потужна радіолокаційна станція не була, об'єкт, який перебуває на висоті 50 метрів, РЛС не побачить на відстані понад 40 кілометрів, бо вона буде за горизонтом,

– пояснив Катков.

Завдяки низько висотному польоту можна створити маршрути, аби обійти РЛС і максимально ускладнити виявлення дронів. Це намагаються зробити окупанти.

Зі слів Каткова, Україна побудувала додаткові системи виявлення ворожих "Шахедів", але низько висотна ціль в будь-якому випадку складна для того, аби її зафіксувати. Низька висота означає, що період, коли ціль перебуває у зоні обстрілу, зменшується.

Одна справа обстріляти об'єкт, який летить на висоті 500 метрів, він для стрільця перебуває у зоні огляду довший період, ніж якщо дрон летітиме над головою на висоті 50 метрів. Ця ціль буде летіти швидше і збити її буде складніше,

– зазначив Катков.

Нова тактика росіян – запуск хибних цілей

Ворог випробував різні способи запуску "Шахедів", він їх комбінує. Новинкою, зі слів Каткова, зараз є те, що росіяни почали запускати дуже багато хибних цілей, намагаючись створити "коридори", як це називають в ППО.

Росіяни направляють хвилю хибних цілей, яка складається з "Гербер" і які зроблені з пінопласту, туди надсилаються засоби для перехоплення, а одночасно з цим в іншому місці вони можуть запустити справжні "Шахеди",

– наголосив Катков.

Розрізнити, де хибна ціль, а де справжня, як пояснив експерт, вкрай складно.