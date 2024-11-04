Про це 24 Каналу розповів ексспівробітник СБУ Іван Ступак, зазначивши, що в листопаді ворог продовжує здійснювати атаки "Шахедами". Так, 3 листопада, повітряна тривога в Києві тривала понад 5 годин, а проти ночі 3 листопада росіяни запустили на територію України 80 БпЛА.

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Це серйозна історія

Кожної ночі противник здійснює масовані атаки дронами-камікадзе по території нашої країни. Кількість безпілотників, які він для цього використовую, тільки зростає.

Ворог має на меті випробувати українську систему ППО. Для цього він навіть запускає безпілотники, які зроблені з "гілок" та підручного матеріалу,

– пояснив він.

Як зазначив Володимир Зеленський, Росія використала впродовж жовтня 2 тисячі безпілотників проти України. Проте, за словами Ступака, важко сказати, росіяни накопичили їх і потім запустили, чи вони вийшли на новий рівень виробництва "Шахедів". І тепер ворог буде застосовувати щонайменше 2 тисяч дронів-камікадзе на місяць.

До теми. Президент України наголосив, що за останній місяць ворог запустив по Україні понад 2 тисячі "Шахедів". Для їхнього виготовлення було потрібно більш ніж 170 тисяч компонентів, які Росії отримала з-за кордону. Хоча постачання цього комплектування, за його словами, мало бути заблоковано.

Виходить, що росіяни на рік можуть виготовляти 24 тисячі безпілотників. Це серйозна історія, якщо вони вийдуть на виробництво такої кількості "Шахедів". Наразі не маємо даних – чекаємо інформацію від головного управління розвідки. Проте цифра просто вражає,

– підкреслив Іван Ступак.

Нагадаємо, що проти ночі 3 листопада тривога в Києві оголошувалась двічі і сумарно тривала п'ять з половиною годин. В місті було зафіксовано падіння уламків в Шевченківському та Голосіївському районах.

Також вночі на 4 листопада росіяни запустили по території нашої країни 80 безпілотників. На ранок українські сили збили 50 "Шахедів".