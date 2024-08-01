Враг понимает, что предыдущие тактики исчерпывают себя, – ГУР о массированных ударах дронами

Россия две ночи подряд атаковала Киевскую область ударными дронами. В частности, тревога звучала в ночь на 31 июля и на 1 августа.

Представитель Главного управления разведки Министерства обороны Андрей Юсов в эфире телемарафона ответил на вопрос, чего добивался враг этими атаками. Ведь Кремль запустил много отвлекающих беспилотников в ночь на 31 июля, пишет 24 Канал.

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Что известно о тактике, которую применяют россияне для обстрелов

Постоянная смена тактики и поиск новых приемов, которые бы позволили отвлекать украинские силы и средства противовоздушной и противоракетной обороны и истощать их и, собственно, искать новые маршруты. На этот раз мы видели, как и поднималась стратегическая авиация, но развернулась и не выпускала ракеты. Но (были – 24 Канал) массированные дроновые удары, также с использованием отвлекающих дронов-обманок,

– рассказал Юсов.

Он отметил, что враг понимает, что предыдущие тактики в определенной степени исчерпывают себя, и показатели Воздушных сил по обезвреживанию тех же "Шахедов" постоянно на достаточно высоком уровне.

"Поэтому (враги – 24 Канал) ищут новые возможности. Но и украинские силы безопасности и обороны ищут новые пути противодействия этому", – подытожил представитель разведки.

Кстати, Россия выпустила по Украине в ночь на 31 июля 89 ударных беспилотников типа "Шахед". Основной целью оккупантов была Киевская область. К счастью, ВСУ сбили все вражеские цели.

Глава Офиса Президента Андрей Ермак подтвердил, что враги действительно ударили по Украине новыми дронами с кустарной сборкой.