Представник Головного управління розвідки Міністерства оборони Андрій Юсов в ефірі телемарафону відповів на питання, чого домагався ворог цими атаками. Адже Кремль запустив багато відволікаючих безпілотників вночі проти 31 липня, пише 24 Канал.

Дивіться також Затримуються поїзди, люди без води та світла, є загиблі: деталі нічної атаки "Шахедами"

Що відомо про тактику, яку застосовують росіяни для обстрілів

Постійна зміна тактики та пошук нових прийомів, які б дозволили відволікати українські сили та засоби протиповітряної та протиракетної оборони та виснажувати їх і, власне, шукати нові маршрути. Цього разу ми бачили, як і підіймалася стратегічна авіація, але розвернулася і не випускала ракети. Але (були – 24 Канал) масовані дронові удари, також з використанням відволікаючих дронів-обманок,

– розповів Юсов.

Він зазначив, що ворог розуміє, що попередні тактики певною мірою вичерпують себе, і показники Повітряних сил зі знешкодження тих самих "Шахедів" постійно на досить високому рівні.

"Тому (вороги – 24 Канал) шукають нові можливості. Але й українські сили безпеки та оборони шукають нові шляхи протидії цьому", – підсумував представник розвідки.

До речі, Росія випустила по Україні вночі проти 31 липня 89 ударних безпілотників типу "Шахед". Основною ціллю окупантів була Київська область. На щастя, ЗСУ збили всі ворожі цілі.

Глава Офісу Президента Андрій Єрмак підтвердив, що вороги справді вдарили по Україні новими дронами з кустарною збіркою.