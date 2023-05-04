Рассчитывали, что люди спят, – Одесская ОВА о ночной атаке россиян по общежитиям

Ночью 4 мая россияне нанесли очередной удар дронами-камикадзе по Одессе. К счастью, никто не пострадал, ведь люди придерживались рекомендаций по действиям во время воздушной тревоги.

Об этом 24 Каналу рассказал спикер Одесской ОВА Сергей Братчук. По его словам, воздушный бой над городом продолжался ориентировочно два часа, атаку удалось отбить.

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Специально целили в общежитие

Силы ПВО и мобильные группы быстрого реагирования сбили 12 из 15 дронов-камикадзе Shahed-131/136. Украинские военные применяли все возможные средства огневого поражения, чтобы не допустить поражения объектов, которые себе поставил за цель враг.

Повреждены здания общежития одного из учебных заведений. К счастью, без пострадавших. Выполнение тех правил, которые люди должны соблюдать во время воздушной тревоги, действительно спасают жизнь,

– подчеркнул Братчук.

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По его словам, россияне специально целили в общежитие, ведь понимали, что там может проживать много гражданских. Они надеялись, что люди проигнорируют сигнал воздушной тревоги и им удастся повторить произошедшие за последние дни в Украине трагедии.

"Мы видим, что враг изменил тактику своего терроризма – бьет по гражданским объектам. Также сейчас идет насыщение акватории Черного моря боевыми кораблями. Вчера вечером враг вывел 1 ракетоноситель, а сегодня их уже 4. Общий залп составляет 32 ракеты типа "Калибр"", – отметил спикер ОВА.

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