9 марта, 17:01
2

Рекордное количество дронов: ВСУ с 8 по 9 марта запустили по России 754 БПЛА

Даниил Муринский
Основные тезисы
  • Украина запустила по России и Крыму 754 дрона с 8 по 9 марта 2026 года, из которых 621 был якобы уничтожен оккупантами.
  • Больше всего дронов было зафиксировано в Брянской области, оккупированном Крыму и Краснодарском крае.

Оккупанты заявили о рекордном количестве БПЛА в небе над Россией и Крымом. По данным врага, было зафиксировано около 754 БПЛА.

Оккупанты сообщили о якобы уничтожении 621 дрона. Об этом заявили в минобороны России.

Что известно о новом рекорде для Украины?

Украина с 8 по 9 марта 2026 года запустила по России около 754 БПЛА. Больше всего прилетело по Брянщине, Белгородчине, Тульщине и по территориям оккупированного Крыма.

В минобороны России опубликовали список регионов, где были замечены украинские дроны на конец 8 марта:

  • Брянская область – 235;
  • Оккупированный Крым – 78;
  • Краснодарский край – 61;
  • Тульская область – 48;
  • Белгородская область – 41;
  • Рязанская область – 20;
  • Астраханская область – 21;
  • Калужская область – 16;
  • Курская область – 15;
  • Московский регион/Москва – 14;
  • Ростовская область – 18 18;
  • Акватория Черного моря – 10 10;
  • Акватория Азовского моря – 7;
  • Орловская область – 5;
  • Смоленская область – 4;
  • Республика Адыгея – 4;
  • Воронежская область – 3;
  • Волгоградская область – 2;
  • Липецкая область – 1.

Такая атака по России стала рекордной, что может свидетельствовать о значительном наращивании производства дронов для Сил обороны Украины.

Что известно о последних атаках по России?