Рекордное количество дронов: ВСУ с 8 по 9 марта запустили по России 754 БПЛА

Оккупанты заявили о рекордном количестве БПЛА в небе над Россией и Крымом. По данным врага, было зафиксировано около 754 БПЛА.

Оккупанты сообщили о якобы уничтожении 621 дрона. Об этом заявили в минобороны России.

Смотрите также Уничтожено 4 РЛС и командные пункты: ССО успешно вгатили по объектам россиян на ВОТ

Что известно о новом рекорде для Украины?

Украина с 8 по 9 марта 2026 года запустила по России около 754 БПЛА. Больше всего прилетело по Брянщине, Белгородчине, Тульщине и по территориям оккупированного Крыма.

В минобороны России опубликовали список регионов, где были замечены украинские дроны на конец 8 марта:

Брянская область – 235;

Оккупированный Крым – 78;

Краснодарский край – 61;

Тульская область – 48;

Белгородская область – 41;

Рязанская область – 20;

Астраханская область – 21;

Калужская область – 16;

Курская область – 15;

Московский регион/Москва – 14;

Ростовская область – 18 18;

Акватория Черного моря – 10 10;

Акватория Азовского моря – 7;

Орловская область – 5;

Смоленская область – 4;

Республика Адыгея – 4;

Воронежская область – 3;

Волгоградская область – 2;

Липецкая область – 1.

Такая атака по России стала рекордной, что может свидетельствовать о значительном наращивании производства дронов для Сил обороны Украины.

Что известно о последних атаках по России?