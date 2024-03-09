Одна из самых массированных атак дронами по Таганрогу: враги в панике публикуют видео взрывов

Россия заявила, что их Таганрог Ростовской области массированно атаковали дроны. Очевидцы сообщили о пожаре на авиационном заводе имени Бериева.

Также писали, что под прицелом дронов был аэродром россиян в Таганроге. В российских телеграм-каналах уже успели написать, что атака была одной из самых массированных. В панике враги опубликовали множество видео, которые показывают мощность "хлопка" россиян в Таганроге в ночь на 9 марта, пишет 24 Канал.

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Россияне заявили о более 40 дронов в Таганроге

Взрывы в Таганроге начали раздаваться ориентировочно в 1:21 9 марта. Их услышали в поселке Дмитриадовка, далее – на Русском поле.

У россиян были проблемы с сиренами. Они жаловались, что предупреждение включили уже после взрывов.

Взрывы в Таганроге: смотрите видео

Впоследствии губернатор Ростовской области Василий Голубев заявил, что якобы их ПВО уже отразила атаку дронов. Традиционно не было ни повреждений, ни пострадавших.

Дроны летели над Таганрогом: смотрите видео

(Осторожно! Нецензурная лексика)

Однако в телеграм-каналах уже начали писать о якобы самой массированной атаке за все время. Уже в 2:59 враги снова жаловались из-за взрывов.

Мощные взрывы в Таганроге: смотрите видео

В 3:23 9 марта местные жители сообщили об атаке по авиационному заводу Бериева. Там вспыхнул пожар.

Россияне в Таганроге всю ночь жаловались из-за взрывов: смотрите видео

Кроме того, очевидцы в комментариях написали, что дроны атаковали также аэродром в Таганроге. Кроме того, на кадрах видно мощный взрыв и пожар.

В Таганроге прогремел мощный взрыв и вспыхнул пожар: смотрите видео

(Осторожно! Нецензурная лексика)

На рассвете 9 марта губернатор Ростовской области Василий Голубев написал, что было по меньшей мере две волны атаки.

В телеграм-каналах написали, что якобы над городом слышали звуки моторов, раздавались взрывы и автоматные очереди. Взрывов было по меньшей мере пять. Очевидцы жаловались, что атака продолжалась не менее часа-полтора.

В Таганроге было тревожно: смотрите видео

(Осторожно! Нецензурная лексика)

Голубев написал только об одном раненом спасателе, который якобы участвовал в устранении последствий атаки на земле.

Российское минобороны на рассвете 9 марта заявило, что якобы их ПВО сбила в небе над Ростовской областью 41 дрон, еще один – над Белгородской, 2 – над Курской, 3 – над Волгоградской областями.

Однако очевидцы на видео рассказывали, что российские военные стреляли мимо дронов и на самом деле не сбивали их.

Очевидцы говорят правду о работе российской ПВО: смотрите видео