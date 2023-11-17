Воздушные силы предупредили об угрозе дронов с Юга: в Запорожье раздались взрывы
17 ноября 2023, 19:59Читати новину українською
Вечером российские захватчики выпустили по Украине ударные беспилотники. В ряде областей была объявлена воздушная тревога.
Вечером на Востоке страны начали распространяться тревоги. Воздушные силы предупредили об опасности и призывали прислушиваться к сообщениям.
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Россияне снова выпустили по Украине дроны
В 20:07 ПС сообщили, что группа вражеских ударных БпЛА двигается на север, в направлении Харьковской области.
19:56 По состоянию на этот час карта воздушных тревог в Украине выглядит так: