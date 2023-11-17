Воздушные силы предупредили об угрозе дронов с Юга: в Запорожье раздались взрывы

Вечером российские захватчики выпустили по Украине ударные беспилотники. В ряде областей была объявлена воздушная тревога.

Вечером на Востоке страны начали распространяться тревоги. Воздушные силы предупредили об опасности и призывали прислушиваться к сообщениям.

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Россияне снова выпустили по Украине дроны

Околов Запорожье раздались взрывы. Об этом сообщил глава ЗОВА Юрий Малашко.

ПС сообщили, что группа вражеских ударных БпЛА двигается на север, в направлении Харьковской области.

19:56 По состоянию на этот час карта воздушных тревог в Украине выглядит так:

В Днепропетровской области объявили угрозу применения ударных БпЛА. В ПС сообщили, что группа вражеских дронов двигается с юго-востока в направлении Павлограда (курс может меняться).Воздушные Силы предупредили об угрозе применения вражеских ударных БПЛА с юга. В случае объявления воздушной тревоги людей призывали направляться в укрытие.