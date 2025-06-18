РЭБ теряет эффективность: какое новое оружие против "Шахедов" нужно Украине

Россия существенно наращивает производство дроновой компоненты. Только за май 2025 года мы увидели более 2 тысяч вражеских целей, которые оккупанты направили на мирные города.

Но что касается ракет, то здесь ситуация у россиян хуже. Об этом 24 Каналу рассказал Председатель Украинского центра безопасности и сотрудничества Сергей Кузан, объяснив, что причина в том, что Украина наносит существенные удары по производственным мощностям врага.

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Какие новые средства использует Украина

Ракета – это значительно более сложный механизм, ведь она напоминает самолет. Например, крылатая ракета имеет те же системы навигации, изготовить ее сложнее, чем дрон. Несмотря на то, что Украина поражала производственные мощности России на стратегической глубине, – существенного наращивания ракет оккупанты не достигли.

Что касается дронов, то они их масштабируют, прежде всего в городе Елабуга. Производственные помещения, инфраструктура, укрытия – все это увеличилось вдвое. Там построили общежития для работников, которых ищут по всему миру, в частности на Ближнем Востоке, Африке, Средней Азии. Им предлагают большие зарплаты и российские паспорта.

Когда дрон полетел и пересек наше воздушное пространство, тогда нам нужно использовать такие технологии как, например, дроны-перехватчики. Они имеют значительно большую скорость – до 350 км/ч, тогда как российские – 150 – 200 км/ч,

– отметил Сергей Кузан.

Это все равно очень большая скорость для "Шахеда", но украинские дроны-перехватчики преобладают. Потенциально мы можем найти необходимое противодействие для таких дроновых атак. Разница в цене также очень большая. Если дрон-перехватчик будет стоить 5 тысяч долларов, а российская ракета – миллион, то это очень весомо.

Стоит заметить, что мы не концентрируем все производства в одном месте, как россияне. Но сейчас ключевым вопросом остается, как сбивать или глушить дрон, когда он уже находится в нашем воздушном пространстве.

"Мы видим, что "Шахеды" оборудованы десятками каналов связи, то есть потенциально для них надо столько же средств РЭБ. Это очень большое количество. Поэтому можем говорить, что классический РЭБ уже не является эффективным – надо изготавливать перехватчики", – отметил Сергей Кузан.

Что нужно Украине для противодействия дронам

Итак, подходя к необходимости масштабировать производство, которое у нас есть, Украина столкнулась с еще одной проблемой – нехваткой средств. Сейчас мы можем вдвое увеличить производство всего и прежде всего дронов, если будут деньги.

Украина лидирует в сфере беспилотных летательных аппаратах. Поэтому вопрос к нашим западным партнерам – где деньги, технологии, производственное оборудование? Все это нужно, чтобы мы могли совершенствоваться.

Мы изготавливаем наш "дроновый щит", защиту от "Шахедов". Для этого нужно значительно большие средства, а также дополнительные вливания в научно-исследовательские, проектные институты, которые могли бы заниматься передовыми разработками,

– подчеркнул Сергей Кузан.

Это дорогой процесс, с которым Украина самостоятельно не справится. Стоит понимать, что единственный ресурс, которым сегодня Европа превосходит Россию, – это не танки или самолеты, а деньги. Их у европейцев больше. Если эти средства инвестировать в производственные мощности Украины, то европейская часть НАТО не будет отставать от россиян.

Напомним, во время комбинированного обстрела Украины 17 июня Россия использовала более 400 дронов и десятки ракет. Основной удар направили на Киев и Одессу. Только в столице, в результате попадания в дом, погибли 28 человек.