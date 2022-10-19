Центр атаковали ракеты и дроны: ПВО сбила 12 воздушных целей

Россияне продолжают запускать по украинским городам дроны-камикадзе и ракеты. Вооруженные Силы успешно не дают "прилетам" произойти, в частности, в Центре Украины.

Около 12:00 по всей Украине объявили воздушную тревогу, поскольку оккупанты запустили по городам ракеты и беспилотники. Впоследствии после отбоя в Воздушном командовании "Центр" сообщили, что системы ПВО ликвидировали 12 вражеских целей врага.

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Воздушные силы защищают украинские города

Оккупанты терпят поражение на поле боя, поэтому им ничего не остается делать, как атаковать наше государство с воздуха. Однако с каждым днем противовоздушная оборона нашего государства укрепляется и захватчикам уже не так просто устраивать "прилеты".

Сегодня 19 октября по состоянию на 15:00 силами и средствами противовоздушной обороны воздушного командования "Центр" Воздушных Сил сбиты 2 крылатые ракеты и 8 БпЛА, еще 2 крылатые ракеты приземлены силами ПВО СВ,

– отметили в командовании.

Также в очередной раз подчеркнули, что Вооруженные Силы держат оборону неба и каждый день приближают победу нашего государства в этой войне. Мы должны быть убеждены в том, что Украина выстоит, ведь наша нация – непобедима.

Обстрел Украины 19 октября

Утром стало известно, что оккупанты атаковали Кривой Рог. В результате обстрела критической инфраструктуры в части города исчез свет и нет водоснабжения.

Также без электроэнергии и воды из-за ночных "прилетов" остался Энергодар в Запорожской области. Захватчики повредили одну из подстанций.

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Около 08:00 утра глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко сообщил, что у жителей региона также нет воды и света из-за обстрелов.

В обед взрывы прогремели в Киеве, Прикарпатье и Чернигове.

Позже стало известно, что россияне нанесли ракетный удар по Янтарской ТЭС. На станции возник пожар, однако спасателям удалось его сначала локализовать, а затем полностью ликвидировать. Об этом сказала глава Ивано-Франковской ОВА.

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