В Шойгу отчитались об успешном сбитии дронов: россияне не верят и требуют доказательств

Россию в ночь на 5 сентября атаковали неизвестные дроны. Понятно, что в минобороны отчитываются об успешном сбитии беспилотников. Но заявлениям Шойгу местное население уже не доверяет.

Так, в сети россияне выражают возмущение и недоверие минобороны. Ведь оно заявило, что смогло "успешно" сбить все беспилотники, залетевшие на территорию России в ночь на 5 сентября.

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Россияне не верят в басни от Шойгу

Вот одно из бессмысленных пояснений. В российских пропагандистских телеграм-каналах бестолково рассказывали, почему в Московской области слышали взрывы. Мол, обломки БПЛА упали вблизи гаража, в котором находились газовые баллоны. Оттуда и звуки "хлопка". Йой, най будет (закатываем глаза).

Обломки сбитого системой ПВО украинского БПЛА рухнули рядом с гаражом с газовыми баллонами в Павловской Слободе Московской области. В ходе пожара было несколько сильных взрывов. Пока информации о пострадавших нет,

– придумали басню пропагандисты.

Собственно, в минобороны России отметили, что в ночь на 5 сентября страну атаковали дроны. Мол, один из них вроде бы удалось уничтожить в небе над Калужской областью.

Губернатор Калужской области Владислав Шапша признался, что в регионе слышали звуки взрывов. Правда, тоже убеждал, что это была работа ПВО, и нет ни пострадавших, ни разрушений.

Мэр Москвы Сергей Собянин жаловался, что на столицу тоже летели дроны. И что один из них будто смогли сбить в Истринском районе под Москвой.

Но в этот раз россияне простому отчету не поверили. Они требовали от минобороны и преступника Шойгу доказательств. У них возникли сомнения, что взрывы, которые слышали в Московской области, связаны с баллонами, просто стоящими в гараже.



Россияне не верят в сбивание дронов в России / Скриншот из сети



Россияне жалуются, когда атаки дронами закончатся / Скриншот из сети

Да и вообще россияне все чаще истерят из-за того, что дроны беспрепятственно летают по России. Они опасаются, что скоро следует ожидать, что беспилотники будут кружить также над Санкт-Петербургом. И, конечно, они уже размышляют над тем, когда же все это закончится, когда дроны перестанут летать над их головами.